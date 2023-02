Siège de la SNCB à la gare du midi : 60 mètres de haut, ça passe mal pour les riverains qui partent en recours

La commune de Saint-Gilles avait déjà introduit un recours administratif rejeté par le gouvernement mais retardant le début des travaux et laissant le temps aux opposants de s’organiser notamment en demandant l’avis d’avocats. Cette fois, ce sont les riverains qui passent à l’action, soutenus par Inter Environnement Bruxelles (IEB), le Centre de rénovation urbaine, le collectif d’habitants Midi moins une et le BRAL. Ils ont introduit ce lundi un recours devant le Conseil d’État pour faire annuler le permis.

Claire Scohier, en charge du dossier pour IEB nous détaille les axes d’attaque. “Tout d’abord, il y a la question des gabarits. Nous considérons que le rehaussement se fait sur un bâtiment mitoyen. Selon le règlement d’urbanisme, dans ce cas la hauteur max autorisée serait de 40 m, pas 60. La SNCB estime que c’est un bâtiment isolé. Dans ce cas, la hauteur de 60 m dépasse de 20 % la moyenne du bâti environnement si l’on prend en compte la tour du midi et de 68 % si on ne la prend pas. Dans tous les cas, c’est trop haut et donc attaquable.”

Le projet controversé d'extension de la gare de Bruxelles-Midi a obtenu son permis d'urbanisme. ©SNCB

Les riverains comptent aussi attaquer une “magouille” administrative. “Ils ont considéré que le bâtiment était affecté en bureaux et qu’ils pouvaient, selon une règle du plan régional d’affectation du sol, augmenter la capacité de bureau de 20 %, mais le tri postal est en partie en zone d’équipements collectifs. Après l’enquête publique, ils ont modifié l’affectation de leur plan en retirant 10 000 m2 de bureau, les faisant passer en équipement collectif. Il y aurait dû avoir une nouvelle enquête publique pour un tel changement. De plus, le bâtiment se trouve en partie en zone chemin de fer, où aucun bureau ne peut être construit. Le projet ne respecte donc pas le PRAS.”

Il y a aussi la question du respect du patrimoine. L’édifice est repris dans un inventaire scientifique du patrimoine, inventaire qui devrait être transposé en réglementation, mais la région ne l’a toujours pas fait. “Pour ce permis, la commission royale des monuments et sites (CRMS) n’a donc pas été consultée.” Alors que lors de la conception du plan d’aménagement directeur (PAD), qui devait encadrer l’urbanisation du quartier, mais qui semble visiblement abandonné par la région, ” la CRMS avait indiqué qu’il ne fallait pas rehausser le tri postal.”

Enfin, et c’est peut-être le plus imagé : “aucune étude d’incidence n’a été faite sur l’impact paysager du projet pour les habitants proches du projet. Ça a été fait pour les piétons de l’avenue Fonsny mais pas ailleurs. Et l’étude d’ombrage s’arrête pour un éclairage à 15 heures alors que le plus intéressant, c’est justement quand le soleil est bas. Certains riverains vont perdre toute lumière et d’autres vont voir leur ciel remplacé par une barre de 60 mètres de haut et 230 de long.”

Pour rappel, Le recours en annulation n’est pas suspensif. Autrement dit le permis reste valable et les travaux ne seront pas bloqués du moins pas avant que le Conseil d’État n’ait tranché.