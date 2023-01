Dans l’ombre du futur Brico : à Saint-Gilles, l’opposition au projet immobilier de la chaussée de Charleroi s’organise

©Jean Luc Flemal

L’ancien garage Cousin de Saint-Gilles, actuel Brico, s’avance vers une troisième vie… et garde sa façade ©D.R.

Ce projet ne convainc pas tout le monde et surtout pas ceux dont le logement donne sur l’intérieur d’îlot. Avec l’augmentation des gabarits, mais aussi de la profondeur de certains bâtiments, Jean-Michel et Marjolaine craignent de se retrouver totalement dans le noir, sans soleil. Ils jugent mensongère l’étude d’incidence réalisée pour le projet sur l’ensoleillement. “Ils disent que l’on n’a pas de soleil… Donc que leur projet ne nous impactera pas. Mais regardez par vous-même. Il y en a plein. Et ce n’est pas que nous, même l’école en face n’aura plus de soleil dans la cour de récréation”.

Selon les riverains, l'étude d'ensoleillement est trompeuse : "ils disent que l'on n'a pas de soleil" ©D.R.

Le couple critique également l’immeuble créé de toutes pièces rue Moris, à l’emplacement de l’actuelle entrée livraison. “Les camions galèrent déjà à entrer et doivent bloquer la rue et le tram à chaque fois pour manœuvrer. Dans la première version du projet, le promoteur avait demandé à déplacer les livraisons chaussées de Charleroi, soi-disant pour des raisons de sécurité. Mais dans la dernière version, les livraisons reviennent côté Moris alors même que la porte sera plus petite puisqu’ils doivent la raboter pour faire l’entrée de leur nouvel immeuble. Ils se contredisent dans leurs justifications entre les versions du projet.”

Plan de l'entrée et sortie des camions ©D.R.

Nouvelle immeuble avec l'entrée des camions ©D.R.

Résultat, les riverains craignent que les plus gros camions ne passent plus et donc que les plus petits camions se multiplient, toujours en bloquant la rue puisque l’angle pour entrer dans la porte est particulièrement serré. “Il va y avoir des klaxons de tram et des blocages sans cesse. Même les gens du Brico nous disent que ce n’est pas du tout approprié à leur pratique.”

Sur la chaussée de Charleroi, on s’inquiète aussi. Les habitants du côté pair vont voir émerger un vis-à-vis en lieu et place de leur vue dégagée. Les nombreuses et larges terrasses prévues dans le projet font aussi craindre d’importantes nuisances sonores.

Vue dessinée par les riverains de la chaussée de Charleroi ©D.R.

Marjolaine explique que le promoteur a tenté de dédommager certains voisins. “Ils ont proposé 15.000 euros aux propriétaires chaussée de Charleroi.” Pas suffisant. Si le permis est accordé, le couple entend bien introduire un recours préventif devant le juge de paix. “On a des murs mitoyens avec le projet, on ne sait même pas ce qu’ils veulent en faire. On n’a pas de plan, pas d’informations. D’autres voisins parlent aussi déjà d’un recours devant le conseil d’État.” L’enquête publique pour le projet s’achève le 31 janvier. La commission de concertation aura lieu le 7 février.