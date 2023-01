Ce boulanger bruxellois propose 4 galettes des rois avec une fève en or d’une valeur de 500€

L’an dernier, le boulanger bruxellois avait placé deux pièces en or, d’une valeur estimée entre 210 et 260€. Un an plus tard, les chances de gagner sont doublées et le butin a considérablement augmenté.

Ces pièces sont rares. "Il s’agit d’une pièce unique sur laquelle est gravé le logo de notre boulangerie. J’en suis très fier", explique l’artisan à Radio 2.

En 2022, le succès de l’opération avait été total: "Nous avons vendu 2.500 galettes. Nous sommes à peine parvenus à répondre à la demande. Mais cette année, nous sommes mieux préparés".

En effet, Luc De Weerdt va cuire environ 3.000 galettes cette année. Petit détail : les commandes se font uniquement sur place.

Et que se passe-t-il quand on trouve la fève? "Si vous trouvez une pièce, nous vous conseillons de prendre contact avec nous. Si vous nous la ramenez, vous recevrez l’argent. Mais vous pouvez bien entendu aussi la garder, en souvenir…"

Le vendredi 6 janvier 2023, jour de l’Épiphanie, s’annonce grandiose pour quatre clients de la boulangerie De Weerdt.