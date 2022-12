Fresque monumentale et vitraux dorés : dans le chantier de la “modeste” Maison Hannon, qui deviendra musée en 2023

En montant les quelques marches du vestibule de la Maison Hannon, les mots de son conservateur Grégory Van Aelbrouck pourraient sembler ironiques. Même sous ses bâches de protection, la fresque semi-cylindrique du hall central en impose. Que dire aussi des portes vitrées ouvragées ouvrant sur le jardin d’hiver, derrière lequel on devine les façades enjolivées de vitraux aux teintes automnales ? Pourtant, cet immeuble d’angle Art Nouveau, au coin des avenues de la Jonction et Brugmann, reste loin des standards de son époque. Il est vrai que l’ouvrage de Jules Brunfaut a quelque chose d’intime. “Édouard Hannon est ingénieur, il ne vient pas de la grande grande bourgeoisie. Sa femme Marie Debard, française, est issue d’un milieu plutôt modeste. Il s’enrichit par son travail chez Solvay. Il est promu N°2 du groupe. Et il décide de construire une maison, pas un hôtel particulier”. Cette maison, le couple la fait construire à la maturité. Elle reflète ses intérêts : les fresques, l’art, le Japon, le mode de vie à la française. “Elle est exceptionnelle car elle est construite sur mesure comme maison-portrait de ses propriétaires”.

Dès 2023, vous pourrez visiter la Maison Hannon, au coin des avenues Brugmann et de la Jonction à Saint-Gilles. ©Mathieu Golinvaux

Grégory Van Aelbrouck, Conservateur de la Maison Hannon. ©Mathieu Golinvaux

En cet hiver 2022, la bâtisse exceptionnelle voit s’activer les restaurateurs patrimoniaux. C’est que ses murs de briques claires, son balcon en forme de tulipe et sa verrière accueilleront les visiteurs dès juin 2023. L'endroit fonctionnera en synergie avec la Maison Horta. “On a ici de quoi faire un duo parfait”, se félicite l’ancien maïeur Charles Picqué, Président de l’ASBL qui pilote le devenir du lieu. “Nous aurons plusieurs attraits dans le même quartier. Il faudrait un resto entre les deux”. Il s’agit d’une renaissance pour ce joyau saint-gillois de1904, qui hébergeait jusqu’en 2014 la galerie photographique Contretype. Et passé près de la catastrophe puisqu’un projet de logement prévoyait sa destruction. Ce énième carnage de la bruxellisation a été évité par un classement de la façade en 1976. Et par l’achat par la Commune en 1979.

Peinture dorée

Visite du chantier de la Maison Hannon - Bruxelles, Saint-Gilles La mythique Maison Hannon va renaître sous le nom de Maison Hannon ©Mathieu Golinvaux

Katrien Mestdagh s’enthousiasme par sa découverte: le plomb encadrant les vitraux de la Maison Hannon était doré. ©Mathieu Golinvaux

L'Art Nouveau ne jouait pas uniquement avec la lumière translucide de jour, mais aussi avec la lumière nocturne intérieure.

Dès 2014, une première campagne de restauration jette les bases du futur muséal de la maison. Car les promoteurs ne sont pas l’unique prédateur des boiseries art nouveau. “La mérule avait attaqué des pans importants du bâtiment” témoigne Jean Spinette, néo-bourgmestre. Durant une cinquantaine de jours, Katrien Mestdagh a restauré les vitraux de la façade. “On a conservé le maximum du verre et du réseau de plomb. Un remasticage était nécessaire puisqu’ils séparent l’extérieur de l’intérieur. On a recollé les pièces de verre avec une colle UV car soit certains matériaux n’existent plus, soit ils sont peints dans un style atypique”, relate l’artisane. “Ce qui est le plus chouette, c’est qu’on a attesté que le réseau était doré à la peinture : nous l’avons donc restauré. C’est une preuve que l’Art Nouveau ne jouait pas uniquement avec la lumière translucide de jour, mais aussi avec la lumière nocturne intérieure”.

Marie-Hélène Ghisdal, restauratrice de peintures murales. ©Mathieu Golinvaux

"En 2017, la peau de la peinture était entièrement pulvérulente. Il a fallu enlever la couche de poussière puis redonner un éclat à cet épiderme".

La fresque de la Maison Hannon a demandé 2 mois de travail pour sa restauration, à 6 décoratrices. ©Mathieu Golinvaux

Cécile Mairy pilote le projet pour le bureau Origin, spécialisé dans les chantiers à haute valeur patrimoniale. “Ce qui nous a séduits dans ce bâtiment, c’est sa petite taille. On a l’impression de l’enlacer. Une chance que nous avons eue, c’est que le nécessaire phasage plutôt qu’une rénovation d’ampleur a, pour chaque étape, recouru à des artisans spécifiques qui tous ont alimenté notre connaissance du bâtiment”. C’est le cas de Marie-Hélène Ghisdal, dont l’équipe a œuvré à la restauration de la fresque monumentale de Paul Baudouin, qui enlace la cage d’escalier comme une tapisserie. “Un grand défi. En 2017, la peau de la peinture était entièrement pulvérulente. Il a fallu enlever la couche de poussière puis redonner un éclat à cet épiderme”. Un travail colossal effectué au pinceau et à la loupe depuis un échafaudage. “Un travail de deux mois à 6 restauratrices, full-time”.

Ampoules et radiateurs

Tous les documents d'origine permettront à terme de reconstituer la Maison Hannon telle que l'a voulue le couple. ©EdA - Mathieu Golinvaux

Avant l’inauguration en grande pompe durant une année 2023 que la Région dédiera à l’Art Nouveau, ce sont les riverains immédiats de la Maison Hannon qui seront conviés à une visite de chantier en début d’année. Mais qu’y verra-t-on une fois ce dernier terminé ? “De la puissance des ampoules aux modèles des radiateurs, nous possédons presque toutes les sources concernant l’état d’origine du lieu”, se félicite Grégory Van Aelbrouck. Qui compte récupérer le mobilier disséminé un peu partout en France et Belgique. “Nous monterons aussi une expo annuelle dans un dialogue franco-belge. Sur l’époque Fin de Siècle, mais aussi sur les arts décoratifs en général, pour ne pas rester coincés dans le passé”.

D’ici 2030, la rénovation bénéficie d’un financement régional de 300.000€. L’ASBL Maison Hannon fonctionnera aussi sur 100.000€ de subsides “pour permettre un accès démocratique”, souligne le Secrétaire d’État au Patrimoine Pascal Smet. Un crowdfunding est lancé pour soutenir la rénovation de la façade, “afin d’impliquer les Bruxellois”. Et à la grande joie de Smet, “reprendre à Barcelone le titre de Capitale Art Nouveau qu’ils se décernent. Car nous, on est bien plus magnifique”.