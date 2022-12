L’artiste Jean-Luc Moerman sillonne Bruxelles pour distribuer des repas chauds aux sans-abri: "Si je ne viens pas, ils ne mangent pas"

l'artiste jean luc moerman distribue des repas a des sans abri ©cameriere ennio

Jean-Luc Moerman ne travaille pas pour une association. Les connaisseurs d’art belge le savent : il est peintre professionnel. Depuis plusieurs mois, l’artiste, connu pour ses œuvres détournées et ses organiques arabesques, sillonne les rues de la capitale, réceptionne des repas chauds, achète des bouteilles d’eau, prépare des soupes pour venir en aide aux sans-abri de la capitale. “Je ne peux plus faire le pitre dans les galeries. Ne rien faire, ce n’est plus possible. Il faut aider à son échelle. Il y a toujours quelque chose à faire.”

”On aimerait le faire tous les jours”

Des tournées, l’artiste en effectue plusieurs fois par semaine. “On aimerait le faire tous les jours.” Plusieurs restaurants offrent des repas, comme Rouge Tomate, Great Traiteur à Saint-Gilles, ou La Turbean (campus de l’ULB). “On le fait avec grand plaisir… et en plus cela permet d’éviter le gaspillage”, explique Saïd, cuisinier du Great Traiteur. Les barquettes distribuées ce mercredi sont préparées avec la même attention que celles des clients, seule la recette change un peu. “On choisit des aliments plus compacts. On rajoute aussi du riz dans ce cas.”

Le peintre, dont la peinture reste l’occupation principale, s’est donné comme mission de toucher ceux qui passent entre les mailles des filets associatifs, les “abandonnés”. “Des personnes n’osent pas aller dans les centres de jours. Ils sont de plus en plus nombreux à dormir dans la rue, dans les stations, sous les ponts… Ces personnes, si je ne viens pas, ils ne mangent pas.” Au total, l’artiste et son entourage aident environ 500 personnes par semaine, principalement dans les quartiers de la Gare du Midi, du Petit Château, de la Porte de Hal et de la Porte d’Anderlecht.

Le Saint-Gillois porte d’ailleurs un regard critique sur les associations, avec leurs structures et leur bureaucratie jugés contreproductives. “Ici, c’est minimal : on cherche à manger et on livre. On ne veut pas plus. Sinon il faudra un président, un trésorier, etc. On veut juste aider.”

L’eau, les couverts en bois, l’artiste les paie de sa poche. “Ce n’est pas grand-chose. Avec des amis, on fait de la soupe aussi.” Pour récolter davantage de fonds, l’artiste met son nom au profit de la cause. Une vente aux enchères, certifiée “solidaire”, est organisée au Mont-de-Piété (rue Saint-Ghislain), et en direct sur la prestigieuse plateforme Drouot. “L’intégralité des bénéfices ira aux personnes sans ressource”, assure le communiqué.