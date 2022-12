Feu vert au permis pour la rénovation-extension des bâtiments SNCB de la gare du Midi

Les travaux seront commandés par la SNCB, qui y établira de nombreuses activités opérationnelles. Le site rénové constituera "une nouvelle porte d'entrée sur la ville" pour les dizaines de milliers de voyageurs qui y arrivent chaque jour en train. Ainsi, ce ne sera pas seulement la gare elle-même qui sera revitalisée, mais aussi le quartier entier.

Urban.brussels avait déjà octroyé le permis d'urbanisme pour le projet en août de cette année. Toutefois, la commune de Saint-Gilles avait introduit un recours contre cette décision. Ce recours a été rejeté jeudi par le gouvernement bruxellois.

Rotterdam, Porto, Seattle

Le projet a été conçu par le bureau d'architectes de renommée internationale OMA, en collaboration avec les bureaux belges Jaspers-Eyers et Assar Architects.

Le bâtiment à la Gare du Midi est ainsi le premier bâtiment conçu par OMA en Belgique. OMA a réalisé de nombreux projets reconnus comme le « Kunsthal » à Rotterdam, la « Casa da Musica » à Porto, la « Seattle Central Library » et la « New Court Rothschild Bank » à Londres.

Le projet sera "un point de repère urbanistique". Les trois bâtiments monumentaux de l'avenue Fonsny, l'ancien Tri postal et les deux immeubles de bureaux adjacents seront préservés et rénovés en profondeur. Les bâtiments en brique jaune typique datent de 1957. Ils ont été construits à une époque où les chemins de fer et le service postal étaient encore fortement liés.

Aujourd'hui, ils sont inoccupés depuis plus de 20 ans. Depuis 2019, cependant, une partie du bâtiment a été affectée à une utilisation temporaire. L'asbl Communa, ainsi que des associations locales, ont insufflé une vie temporaire au bâtiment en y prévoyant des fonctions telles qu'une salle de danse, un point d'accueil pour les sans-abri, un cinéma de quartier et un FabLab.

Environnement mieux connecté

La rénovation en profondeur des bâtiments existants mettra en valeur les éléments caractéristiques de la façade extérieure. Plusieurs éléments intérieurs intéressants seront également préservés et réhabilités.

Aujourd'hui, les anciens bâtiments de la poste constituent un mur aveugle de plus de 370 mètres le long de l'avenue Fonsny, cela changera. Le rez-de-chaussée côté rue sera activé. Outre une entrée principale spacieuse, plusieurs commerces et établissements Horeca animeront le quartier.

Contrairement à aujourd'hui, le bâtiment sera beaucoup mieux connecté à l'espace public environnant. Les accès à la gare sur l'avenue Fonsny seront intégrés au projet. Ils seront beaucoup plus lumineux et plus ouverts sur la ville. Cela augmentera la visibilité et l'attractivité de la Gare du Midi.

Nombre d'étages finalement réduit

Un nouveau volume linéaire de 239 mètres sur 19, parallèle aux voies ferrées et aux quais, sera érigé au-dessus du bâtiment revalorisé. Celui-ci se caractérisera par de grandes fenêtres rondes, il se trouvera du côté des voies, en retrait de la rue.

En outre, cela permettra de libérer de l'espace sur les toits des bâtiments existants sur l'avenue Fonsny. Cet espace sera utilisé pour créer des jardins sur le toit ainsi que des terrasses. Le renouveau du site part d'une rénovation durable. Il s'agira d'un bâtiment passif, avec des panneaux solaires prévus sur le toit du nouveau volume linéaire. Une attention particulière sera également accordée à la biodiversité et à l'upcycling des matériaux.

La hauteur totale du bâtiment, y compris le nouveau volume, sera de 60,55 mètres.

En construisant un nouveau volume au-dessus d'un bâtiment existant, de nombreux mètres carrés supplémentaires d'espace utile seront créés sans devoir exploiter de nouveaux terrains.

Dans le projet final, après consultation des différentes parties prenantes, le nombre d'étages a été réduit d'une unité afin de garantir une bonne intégration dans l'environnement et d'aligner la hauteur du volume sur celle des bâtiments existants dans les environs immédiats.

Toit-terrasse vert

En plus d'être une nouvelle porte d'entrée sur la ville et de revitaliser l'ensemble du quartier, le site rénové deviendra également la nouvelle base d'affectation de la SNCB, offrant, en plus de bureaux, des salles de réunion et de formation mais également d'autres facilités telles qu'un toit-terrasse vert qui sera ouvert à tous en dehors des heures de bureau. Le bâtiment abritera les fonctions essentielles du trafic ferroviaire national, ce qui en fera le centre névralgique de la gestion en temps réel du trafic ferroviaire de notre pays.

Le projet renforcera la position de la gare de Bruxelles-Sud en tant que pôle international. Il contribuera également à revitaliser le quartier et à améliorer la qualité de vie des résidents locaux.

La centralisation des bureaux de la SNCB dans le nouveau siège permettra de libérer trois bâtiments existants, créant ainsi de nouvelles opportunités pour d'autres fonctions urbaines, telles que le logement.

"La SNCB croit fermement aux perspectives d'avenir de ce projet de modernisation, qui profitera à la fois aux riverains, aux passagers des trains, à la SNCB et au personnel ferroviaire. Le projet renforcera la position de la gare de Bruxelles-Sud en tant que pôle international. Il contribuera également à revitaliser le quartier et à améliorer la qualité de vie des résidents locaux", a déclaré la Société ferroviaire, réagissant avec satisfaction à l'annonce de la délivrance du permis.