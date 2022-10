Plan «Good Move» à Saint-Gilles rebaptisé «Cool Move»: derrière la com’, vives tensions entre écologistes et socialistes

Mais derrière cette communication du bourgmestre saint-gillois, les tensions sont palpables dans la petite commune bruxelloise. Pour rappel, la " maille Parvis " fait partie des cinq premiers plans de circulation Good Move à devoir être instaurés. Deux sont déjà opérationnels depuis l’été: Pentagone et Josaphat-Colignon (presque entièrement). Une a été réalisée, puis abandonnée: Cureghem à Anderlecht. Une autre est en gestation, et ne verra peut-être jamais le jour: Dieleghem à Jette.

Et à Saint-Gilles, où la maille se confond presque avec les frontières communales, les discussions vont bon train depuis plus d’un an dans un climat parfois à couteaux tirés. On discute, on amende les plans du bureau d’études… mais toujours pas d’accord malgré les multiples rencontres. "On doit discuter avec Forest puisque la maille déborde sur leur commune. Un collège commun est prévu, nous explique Catherine Morenville (Écolo), l’échevine de la Mobilité. On est aussi dépendant des permis de la région, mais ça avance."

Le PS voit ce qu’il se passe à Cureghem, et s’inquiète. De plus, le PS est sous pression, pris en étau avec le PTB, défenseur de la voiture.

Certains proches d’Écolo ont tout de même été étonnés de voir Jean Spinette sur le plateau télé au lieu de l’échevine en charge de ces compétences. "C’est un choix de journalistes", assure Catherine Morenville. "Il ne faut pas y voir une tension dans la majorité."

« Écolo veut passer en force »

Pourtant, au sein des sections de la majorité PS-Écolo, les langues se délient et laissent apparaître de vives dissensions. Chez les verts, on pointe une "fébrilité du côté socialiste": "ils voient ce qu’il se passe à Cureghem, et s’inquiètent. De plus, le PS est sous pression, pris en étau avec le PTB, défenseur de la voiture", commente une bonne source écologiste.

Pour conserver la majorité, il faut donner un trophée aux écologistes… mais ce sera clairement en dessous de ce qu’ils espèrent. Il reste maintenant à voir sa taille.

Au sein de l’hémicycle saint-gillois, il nous revient que le plan fait grincer des dents "une bonne partie" des élus socialistes. "Écolo veut passer en force. Mais il y a des limites. On regrette le temps du MR et l’humanisme de Debouverie (ancien échevin MR, NDLR). Dans le bas de Saint-Gilles, ça grogne déjà en entendant parler de Good Move", nous glisse un conseiller PS. Pour lui, les chances d’implémentation d’un plan global Good Move, comme dans le Pentagone, sont même jugées faibles: "on aura plutôt des aménagements ponctuels, mais pas un plan avec un tas de mesures." Un autre socialiste ajoute: "Pour conserver la majorité, il faut donner un trophée aux écologistes… mais ce sera clairement en dessous de ce qu’ils espèrent. Il reste maintenant à voir la taille du trophée qu’on leur laisse."

Chez Écolo, on nous annonce: pas question de laisser tomber le plan. "On est conscient que ce plan est compliqué pour le PS. On est ouvert à des ajustements, mais pas s’ils remettent en cause les objectifs du plan. Un message aux socialistes: n’espérez pas tuer Good Move. Il faut sortir de la procrastination", assène un écologiste saint-gillois.

"Le PS n’a jamais été particulièrement enthousiaste avec Good Move, concède l’échevine de la Mobilité. Officiellement," chacun a mis de l’eau dans son vin. On serait allé bien plus loin si on avait été en majorité absolue… Ce n’est pas le cas. On travaille en bonne concertation avec nos partenaires et on ne videra pas le plan de sa substance. "

Un timing sous pression

Sur BX1, le bourgmestre saint-gillois a annoncé vouloir arrêter les "lignes directrices" du plan d’ici la fin de l’année, ou début 2023. Après quoi seulement un bureau d’études pourra être désigné. Pour le rond-point de la Barrière, véritable pierre d’achoppement du plan, "malheureusement" pas de changement avant 2024, prédit Spinette, faisant notamment allusion aux complexes implications du passage du tram.

Même chez Écolo, peu d’espoir également. Catherine Morenville "ne pense pas non plus que cela se fera avant les élections. D’autant plus que cela voudrait dire que la Barrière serait en travaux à ce moment-là, ce qui n’est pas très bon non plus. Pour ce dossier nous sommes tributaires de la STIB, de la Région et de Forest." L’échevine ne préfère pas avancer de date vu le nombre d’étapes qu’il reste à franchir…