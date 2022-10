Un mois plus tard, le discours a changé. Avec cinq buts et un assist en cinq rencontres, le Limbourgeois a retrouvé du poil de la bête et est l’homme en forme de l’Union. Une bonne nouvelle pour les Bruxellois avant la réception coup sur coup de la Gantoise puis du Club Bruges en quatre jours.

Celui qui a toujours gardé confiance en lui a pris le temps de revenir sur sa bonne période actuelle.

Comment expliquez-vous la différence entre vos performances actuelles et celles de ces derniers mois ?

J’ai traversé une période difficile mais je ne saurais pas avancer une raison bien précise. Cela fait partie du football, il y a des hauts et des bas. En tant que joueur, c’est important de réussir à traverser ces périodes difficiles sans trop de casse. Aujourd’hui, j’ai retrouvé mes sensations grâce à la confiance et peut-être aussi grâce à un peu de chance. Je ne veux plus penser au passé et je regarde désormais vers l’avant. Comme je l’ai déjà dit, c’est comme une bouteille de ketchup : quand tu commences à marquer, cela coule tout seul. Je pense que je ne dois pas trop réfléchir quand je suis face au but car j’ai les qualités pour être décisif. Je réfléchissais parfois trop ces dernières semaines.

Les critiques venues des médias ou du monde extérieur vous ont-elles touchées ?

J’essaye de ne pas être trop concerné par ce qu’il se passe autour de moi. Quand j’entends des critiques, je fais en sorte de les prendre et de les tourner en positif. Je sais qu’il y aura toujours quelqu’un pour critiquer. Je me connais, je sais quels sont mes qualités et mes défauts et je continuerai toujours à tout faire pour m’améliorer. Le coach a aussi toujours gardé sa confiance en moi. Mes deux buts face à Ostende sont un petit cadeau pour lui (sourire). C’est grâce à lui que je retrouve mon niveau. Nous avons beaucoup parlé ensemble et il sait que je peux aider l’équipe avec mes courses même si je ne marque pas un but.

Vous enchaînez cette semaine avec deux gros matchs, face à Gand puis Bruges. Comment votre corps réagit à la fatigue ?

Durant les premières semaines, c’était difficile d’enchaîner les rencontres. Mais maintenant, nous sommes rentrés dans le rythme et on ne ressent plus la fatigue. C’est surtout le mental qu’il faut recharger en permanence car les jambes savent récupérer en trois jours. Finalement, c’est bien de jouer beaucoup de matchs car cela pousse à ne pas trop réfléchir. Si on a fait une moins bonne prestation, on peut immédiatement se tourner vers le prochain match.

Malgré la rotation faite par le coach, l’Union a gagné avec la manière : peut-on dire que le noyau n’est pas moins fort que la saison dernière ?

Non, il n’est certainement pas moins fort. Nous avons des qualités différentes par rapport à la saison dernière. Nous avons eu besoin d’un temps d’adaptation en début de saison. Cela avait été le cas à Malines (NDLR : défaite 3-0) quand le coach avait une première fois fait tourner le onze de base. Mais désormais, nous sommes au point. Tous les joueurs savent comment le système fonctionne et tous savent ce que le staff attend des uns et des autres. Nous nous trouvons plus facilement sur le terrain, nous marquons plus de buts et nous en encaissons moins.

Match après match, on sent que l’Union peut réellement une nouvelle fois accrocher le top 4 cette saison…

Nous avons l’ambition d’atteindre à nouveau l’Europe en fin de saison. La voie la plus facile est via les Champions play-off qui est l’objectif que nous voulons atteindre. Si cela n’est pas faisable, ce n’est pas un problème et nous essaierons d’obtenir notre ticket européen via les Europa play-off ou via la Coupe de Belgique. Mais c’est clair que nous nous en sortons plutôt bien actuellement. À nous de continuer à nous concentrer sur nos qualités et à gagner des matchs comme celui à Ostende car ce sont les plus dangereux dans une saison.