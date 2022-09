Le socialiste succède à Charles Picqué, lequel a été le bourgmestre en titre de cette commune d’un peu plus de 50.000 habitants durant 36 ans. Les deux hommes se connaissent bien. Jean Spinette a collaboré avec l’ex-homme fort de Saint-Gilles et de la Région bruxelloise durant une vingtaine d’années, notamment en tant que président du CPAS et échevin.

Jean Spinette était jusqu’à présent échevin de l’Enseignement, des Finances et de la Prévention.

Après des études en sciences politiques, il s’est investi de 1999 à 2006 aux côtés de Charles Picqué, d’abord comme gestionnaire du programme d’aménagement dans les quartiers, ensuite comme directeur du service de la Culture de la commune.

Il a été le président du CPAS de Saint-Gilles de 2007 à 2018 et président de la Fédération des CPAS bruxellois de 2013 à 2018.

Le nouveau bourgmestre de Saint-Gilles est par ailleurs président des Hôpitaux bruxellois d’Iris sud.

«Notre monde change»

« Je mesure la responsabilité qui est la mienne et les attentes de la population. Il s’agit de poursuivre et de renouveler le formidable développement qu’a porté Charles Picqué à Saint-Gilles », a commenté le nouveau bourgmestre, à l’issue de sa prestation de serment.

« Notre monde change et les élus se doivent de trouver de nouvelles réponses aux nouveaux défis. Mais Saint-Gilles s’est toujours renouvelée sans jamais perdre son identité », a-t-il dit, exprimant son souhait d’être le garant du bien-être de toutes et tous, avec, toujours au cœur de ses préoccupations, la solidarité et « le souci constant de la justice sociale et de l’urgence climatique qui doivent être au centre de toutes nos politiques en matière de logement, d’emploi, de sécurité, de propreté, de mobilité, d’enseignement ou encore d’environnement ».