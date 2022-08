Bruxelles à la ramasse en matière d’infrastructures pour les skateurs: «Beaucoup de temporaire, beaucoup de retard»

"On a d’abord cru à un vol, mais quelques jours plus tard, on a appris que c’était la police qui avait fait ça sur ordre de la commune. C’était la communauté qui avait fait ses modules. ça coûtait plusieurs centaines d’euros voire millier et ça avait nécessité beaucoup d’heures de travail" explique Guillaume du Skateshop Stoemp. "Ils avaient le droit de le faire, mais la manière était contestable… Ils ne nous avaient pas prévenus."

Mobilisés suite à l’événement, les skateurs obtiennent une négociation avec les riverains et communes qui débouche sur un accord en juin 2022. Saint-Gilles a mis à disposition un vieux box à vélo pour ranger les modules afin qu’il ne reste pas sur la place la nuit. Les skateurs eux s’engagent à ne pas rider après 22 heures. "Nous, ça nous allait, à part en été ou la nuit tombe plus tard, on ne peut pas skater après 22 heures, il fait trop sombre."

Le Stoemp Shop (en partenariat avec la marque DCshoes), le collectif Morichar family et Skateroom ont réussi à financer de nouveaux modules pour remplacer ceux détruits il y a un an. "Il y a plusieurs jeux de clefs pour le box à vélo. Tous les modules y sont rangés pour 22h et cela se passe très bien," assure Guillaume.

Le meilleur spot de la région

Mardi soir, un groupe de Marseillais de passage venait tester le spot "C’est top d’avoir ses modules ici et d’avoir cet espace pour skater." Chez eux, ce groupe a plusieurs vrais skateparks à disposition. "Les deux sont bien. Certains préfèrent skater dans la rue, d’autres dans des parcs, il faut avoir les deux possibilités."

À Bruxelles, ce n’est pas le cas. Orlan, un des skateurs de Morichar, nous confirme ce que tous semblent partager : "Les Ursulines (skate parc à Bruxelles-ville) c’est schlag-land : il y a des gens qui squattent là-bas, qui lance des canettes donc il y a du verre partout, voir des merdes. Le parc a été conçu comme un espace public, certains s’assoient sur les modules, c’est très frustrant de skater là-bas" ajoute Guillaume.

Plusieurs petits skateparks temporaires voient aussi le jour pendant l’été. "C’est bien, on voit que ça commence à venir, c’est plutôt positif" explique Guillaume. "Mais chaque commune fait son petit truc temporaire, le moins cher possible, et dans son coin. S’il mettait en commun tout l’argent dépensé pour ces petits projets, on aurait déjà un skate parc magnifique. Comme on a à Bruxelles, j’avais les mêmes dans mon petit village sur un parking. On est la capitale de l’Europe quand même."

La Flandre : Eldorado belge

En Wallonie et à Bruxelles, peu d’installations d’envergure existent. "C’est la débrouille, nous confie un skateur, dès que l’on voit un chantier, on va regarder car c’est ce qui se rapproche le plus d’un skatepark".

Guillaume, qui donne aussi des cours l’affirme : "on a des petits qui sont bloqués dans leur apprentissage par manque d’infrastructure. Si on les amène à Anvers ou à Gand, il y a des parcs magnifiques avec des rampes de 5 mètres, on voit bien que nos petits n’osent pas. C’est la première fois qu’ils en voient une. Alors que les petits Flamands sont déjà habitués à ça." Il y a un an, Bruxelles Mobilité avait posté un message sur Instagram en disant compter sur les skateurs bruxellois pour les JO puisque la discipline y a fait son entrée. "Honteux" pour beaucoup de skateurs, quand ils voient le peu d’investissement pour le skate.

Pourtant, l’engouement pendant le covid, visible au nombre de skateurs à la place Morichar, a bien montré que ce sport, comme les autres sports extrêmes étaient prisés.

En attendant que Bruxelles rattrape son retard d’infrastructure, les modules des skateurs saint-gillois, neufs de deux mois, montrent déjà des signes d’usure.