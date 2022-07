La plus grande gaufre de Bruxelles au monde est à Saint-Gilles: «Ça égaye un peu le quartier»

Pour aider l’artiste, 6 jeunes du quartier ont mis la main aux pots de peinture. Ishak, 17 ans, était de ceux-là: "Je suis passé, j’ai croisé l’artiste elle m’a proposé de venir l’aider […] Le terrain a été refait il y a quelques années et depuis, on l’aimait moins. Celui d’avant, c’était le nôtre, on l’avait fait nous-mêmes en quelque sorte. Il y avait un attachement". Le fait d’avoir participé à la confection de la fresque pourrait peut-être les réconcilier.

Sur le terrain justement, on retrouve quelques jeunes footballeurs. "On ne voit plus les lignes pour faire des goal à goal ou des engagements." Même remarque pour un petit basketteur, perdu sans sa ligne des trois points. "Nous, on voudrait aussi une porte pour les grilles, nos balles ne font que sortir par le trou. En plus, c’est le seul terrain ici. Souvent, les grands jouent au foot. Le terrain de basket le plus proche, c’est place Morichar et c’est déjà loin."

Grignotée par les intempéries et les baskets

Pour les quelques habitants qui se prélassent à l’ombre aux abords du terrain, la fresque est plutôt réussie et appréciée. "C’est super beau, ça égaye un peu le quartier"…

Malheureusement pour eux, la gaufre n’est pas éternelle. Elle sera grignotée par les intempéries et les baskets des jeunes joueurs. Des traces sont déjà apparues en quelques jours. La fresque est temporaire. Bonne nouvelle pour notre petit basketteur qui retrouvera bientôt ses lignes de tir. Moins bonne pour les riverains qui apprécient le décor.