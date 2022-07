Nielsen a joué trois saisons pour l’Union, aidant le club bruxellois à remonter en D1 et contribuant à les mener à la 2e place avec 7 buts et 6 assists en 39 matches. Il signe pour quatre saisons en Venise du Nord. À Bruges, il devra notamment remplacer Mats Rits, grièvement blessé lors des play-off de fin de saison et qui ne devrait pas être de retour avant le Nouvel An.