Le long de la nouvelle place Marie Janson, 80 places de parking voiture et 70 pour les vélos à Saint-Gilles

Ce parking "est uniquement accessible sur abonnement, au tarif mensuel de 70€ pour les riverains (domiciliés à moins de 700 mètres du site) ou de 100€ pour toute autre formule", précise parking.brussels. "Les places de stationnement pour vélos et vélos cargos seront proposées au tarif habituel: 60 € par an pour les vélos, 120 € par an pour les vélos cargo".

Concrètement, un badge en permet l’accès actuellement. Très vite, le parking sera aussi équipé d’une technologie d’ouverture à distance via une application mobile.

Un propriétaire d’immeuble privé

parking.brussels explique que l’initiative de ce nouveau parking public revient à la Commune de Saint-Gilles."C’est elle qui a pris l’initiative de mettre en relation les deux partenaires, parking.brussels et le nouveau propriétaire de l’immeuble de logements abritant ce parking, dans le cadre du contrat de quartier durable Parvis Morichar".

Cette nouvelle réalisation "s’inscrit parfaitement dans le projet politique régional de développement du stationnement hors voirie", termine parking.brussels. Qui enregistre là sa deuxième réalisation d’un accord de parksharing, après celui conclu avec la VGC pour 85 places, sur le site du campus Comenius, près de la place Simonis.