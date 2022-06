Morichar, de place «familiale» à théâtre d’agression, voici ce qu’en pensent les habitants: «Ça a jeté un froid»

C’est familial, il y a souvent des activités ou un peu de musique. C’est un lieu de rencontre, alors une agression de cette violence ici, ça me choque

C’est le cas de cette mère de famille. Elle passe par la place tous les jours pour emmener sa fille à l’école et y vient aussi le week-end. "C’est familial, il y a souvent des activités ou un peu de musique. C’est un lieu de rencontre, alors une agression de cette violence ici, ça me choque." Même son de cloche avec cet employé d’un commerce proche de la place: "mes clients sont adorables. Ça fait deux ans que je suis ici, je n’ai jamais eu de problème au contraire". Il n’était pas présent ce lundi 30 mai, lors de l’agression. "C’est un ami qui habite à côté qui m’a raconté ce matin. Ça m’a vraiment choqué, c’est familial ici."

"Bagarre de petits"

Assis sur un banc, cigarette au bout des doigts, ce jeune qui a grandi ici se rappelle son enfance, "mouvementée mais jamais dans la gravité: Il y a parfois de la violence ici, mais ce sont des bagarres de petits. Ce lundi,ils sont allés beaucoup trop loin. Moi aussi, quand j’étais petit, je venais ici. On se bagarrait un peu pour un rien, un GSM ou une histoire de fille puis nos parents nous récupéraient et voilà. C’est un coin calme normalement".

Mais certains ont une vision moins idyllique du quartier où ils ont grandi comme ces deux habitants qui travaillent également à côté à la place: "On sait très bien qu’il y a des dealers et de la drogue qui passent ici. Je les ai déjà vus se servir des petits pour vendre. Quand j’étais jeune, la police passait toutes les 5 minutes. Ça dissuadait. Depuis le covid, elle ne vient plus ici et voilà à quoi ça mène. Il y a des écoles partout. Les gamins sortent et ils voient ça. Regardez aujourd’hui, y a pas grand monde. Ça a jeté un froid. Saint-Gilles, c’est le multiculturel, l’art, la cohabitation, mais avec ça, les gens vont commencer à avoir peur".

L’enquête est en cours

Autour de la place, ils étaient peu à croire à la thèse relayée dans la presse d’une querelle autour d’un match de foot: "on n’agresse pas quelqu’un au couteau pour ça". Trois suspects seraient impliqués selon le Parquet de Bruxelles. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment. L’état de la victime s’est amélioré: ses jours ne sont plus en danger.