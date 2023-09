Catherine Moureaux : "Rudi Vervoort a raison et c’est bien malheureux pour Bruxelles"

Un constat proche de celui du Ministre-Président bruxellois, le socialiste Rudi Vervoort, qui estime dans la DH que le Fédéral n’a pas respecté ses engagements sécuritaires vis-à-vis de la capitale durant cette législature. “Après l’assassinat de Thomas Montjoie (le policier tué près de la gare du Nord en novembre dernier, NdlR), le fédéral a fait toute une série de promesses, rien n’a été respecté”, pointe le chef du gouvernement régional.

”Rudi Vervoort a raison et c’est bien malheureux pour Bruxelles. Il y a un désamour des Flamands pour Bruxelles qui continue à se manifester”, surligne la bourgmestre de Molenbeek. "Je vais prendre l’exemple de notre zone de police. J’ai demandé trois choses à la ministre Verlinden, dont celle de maintenir au moins le contingent humain du plan Canal dans notre zone. C’est un engagement qu’elle a pris devant le reste du gouvernement et les bourgmestres des grandes villes. Un engagement qui n’est toujours pas tenu à ce jour. Ça impacte directement les communes du nord ouest de Bruxelles qui sont déjà en difficulté.”

La capitale européenne de l’insécurité ?

Le Figaro, quotidien français marqué à droite, n’hésite pas à parler de la “capitale européenne de l’insécurité” quand elle dépeint de Bruxelles. Qu’en pense-t-elle ? “C’est l’avis du Figaro. Ce qui ressort du reste de la presse européenne, c’est que toutes les mégalopoles et les grandes villes sont en difficulté face aux cartels de la drogue. Il se passe quelque chose de nouveau en Europe, que nous ne connaissions pas avant, et Bruxelles n’y échappe pas”, analyse la socialiste. “Évidemment, une ville comme Bruxelles – qui cumule des difficultés accrues en termes d’augmentation de la pauvreté et en matière de drogue, – fait aujourd’hui face à des situations difficiles. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des bourgmestres, avec le ministre président, demandent encore de l’aide du Fédéral.”

Pour faire quoi ? Amener quelles solutions ? "Je pense que la Flandre est convaincue que des solutions simplistes, comme la fusion des zones (NdlR : de police), peuvent être des solutions miracles. Sur le terrain, ce n’est pas du tout le constat des policiers. Ce n’est pas du tout le nôtre, politiques bruxellois. C’est une vision absurde de Bruxelles, selon laquelle l’institutionnel réglerait les problèmes de sécurité. Non, ça passe évidemment d’abord par l’investissement dans le social pour éviter les situations difficiles. Quelqu’un qui dort dans la rue et qui n’a plus un sou, c’est certain que cette personne va avoir du mal à remonter la pente si on ne l’aide pas.”

A-t-elle l’impression que le Fédéral se désintéresse de sa capitale, et oublie de financer correctement les zones de police ? “Le fédéral n’est pas à la hauteur du défi bruxellois. Les investissements ne sont pas suffisants. C’est mon constat.”