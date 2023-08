Nomination de Saliha Raïss : un moment à double tranchant pour le PS et le MR, les deux partis de la majorité molenbeekoise

Au MR, un risque de dissidence

Les mandataires libéraux s’expriment du bout des lèvres, sur ce sujet. “Je suis assez mal à l’aise sur ce sujet”, nous dit l’un d’entre eux, et plusieurs voix relatent que pour certains bleus, le fait que Saliha Raiss porte le voile n’est pas un problème, et la ligne du parti semble bien rigide. “Mais le MR n’est pas un parti monolithique”, rajoute un autre membre. Pourtant, le président du MR Bruxellois, David Leisterh, organise une troisième réunion sur le sujet, ce mardi après-midi avec son équipe molenbeekoise “afin que chacun puisse s’exprimer”, mais surtout pour s’assurer de la marche à suivre, ce mercredi au conseil. Le Boitsfortois ne nie pas que “certains n’ont pas de difficultés avec Saliha Raïss, et pour eux c’est difficile de ne pas signer l’acte”, mais il n’est pas question de plier.

Un coup dans le dos redouté au PS

Mais plusieurs sources s’accordent aussi à dire que voir Saliha Raiss rester sur le carreau pourrait faire le bonheur de certains socialistes. Drôle de conception, et pourtant. “Au PS, lors du vote anonyme, certains pourraient voter contre”, nous dit-on. Plusieurs noms auraient été proposés par les socialistes flamands sans qu’aucun ne fasse consensus. “Et Saliha Raïss n’est pas appréciée par la bourgmestre, continue un fin observateur politique local. Elles ont des idées opposées sur plusieurs points, sur Good Move notamment, là où ça marchait bien entre Jef Van Damme et Catherine Moureaux.”

Tout ça pourrait également être une histoire de dents longues, puisque nombreux seraient les socialistes francophones qui aimeraient se voir à la place de Saliha Raïss, surtout à un an des élections. Et si celle-ci venait à être recalée ce mercredi au conseil, il se pourrait qu’un homologue francophone la remplace. "Il est possible que certains cherchent à jouer au jeu des chaises musicales, rapporte une socialiste, contrarié par le déroulé des évènements. C'est à la bourgmestre de gérer ça, et ici ça sent un peu l'impréparation et le manque de cohésion."

En voilà, une joyeuse rentrée, pour la jeune femme qui s’apprête à faire son premier mandat exécutif. Dans l’opposition, si la candidature de Saliha Raïss sera signée et soutenue, on s’inquiète bien de voir une telle majorité bloquée pour si peu. “Le PS a tout de même laissé Saliha Raiss collecter les signatures toute seule, observe le leader du PTB Dirk De Block, ce n’est pas très solidaire.” Et son collège Écolo, Emre Sumlu, de commenter “qu’avec cette majorité, nous sommes entrés dans un cycle de crise dont il semble impossible de sortir. Sur la nomination de Mme Raiss, il ne faut pas se tromper de débat, le blocage résulte d’une incapacité de la majorité à travailler ensemble.”