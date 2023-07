Malaise et tensions grandissantes au service des étrangers de Molenbeek : "les manœuvres continuent au détriment de notre bien-être"

Souvenez-vous, fin juin déjà, le conseil communal devait se pencher sur la nomination d’un nouveau chef pour le "service démographie". Une fois connu, le nom de l’élue inquiétait le personnel qui pointait du doigt ses passages controversés dans d’autres services communaux. Le vote n’avait finalement pas eu lieu, faute de procédure.

Mais le sujet ne s’arrête donc pas là pour les travailleurs du "service étrangers", qui se sont fendus d’une lettre dénonciatrice ce jeudi après-midi. Sur près d’une page, les travailleurs reviennent sur “une campagne de dénigrement envers notre service”. Ils dénoncent notamment d'un ancien collègue, réputé proche du MR, qui aurait instauré un climat toxique dans le service, et “porté atteinte au bon fonctionnement” de celui-ci. “Tout à coup, nous étions inondés de questions harcelantes et nous nous sentions montrés du doigt.”

Ensuite, les signataires reviennent sur la désignation de leur nouvelle supérieure. “Nous apprenions, avec la plus grande consternation, que l’on proposait […] deux candidats liés à tous ces éléments et responsables pour une grosse partie du mal-être de notre service.” Et de rappeler les différentes plaintes déposées au Cesi, qui manquaient au dossier de candidature.

Les travailleurs lancent dès lors un “appel à l’aide” au collège échevinal. Georges Van Leeckwyck (MR), bourgmestre f.f., leur promet une rencontre la semaine prochaine. “On a conscience de ce qu’il se passe. On ne va pas nier le rapport du Cesi. Mais il remonte à deux ou trois ans.” Pour lui, la personne récemment désignée au "département démographie" a travaillé dans d’autres services depuis, sans poser de problème. “Il y a urgence de rassurer, pas de décider”, conclut-il.