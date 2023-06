Molenbeek : Françoise Schepmans accusée d’avoir fait un accident sous influence et d’avoir fait un délit de fuite

Le propriétaire d’une Maserati Ghibli qui était stationnée devant chez lui a entendu un lourd bruit avant de se précipiter dehors. Il a aperçu une voiture au bout de sa rue dont les témoins lui ont dit qu’elle venait de l’emboutir. “Elle faisait n’importe quoi, elle disait n’importe quoi. Elle n’était vraisemblablement pas dans son état normal. Pour moi, elle était clairement sous influence(s) et elle a clairement voulu faire un délit de fuite”, raconte le malheureux.

De son côté, l’échevine justifie qu’elle cherchait simplement un endroit pour stationner afin de ne pas laisser son véhicule au milieu de la route. Et se défend également d’être sous influence, “si la police n’a rien dit et ne m’a pas fait souffler, c’est que j’avais l’air d’avoir une attitude normale. […] Je me dis que c’est parce que je suis une femme politique que, nécessairement, on essaye de m’atteindre ; en plus, une femme politique qui fait un accident, nécessairement, c’est qu’elle boit. Je le prends comme une attaque personnelle.”

Aucun procès-verbal n’a non plus été dressé par les forces de l’ordre, révèle La Capitale.