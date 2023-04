Voici L'Écluse, nouvelle guinguette du parc de la Porte de Ninove à Molenbeek

Sa création est "le fruit d’un volet participatif", assure Bruxelles Environnement. "De nombreux riverains ont émis le souhait de voir construire un lieu de vie dans leur quartier". Il est vrai que le "nouveau" parc de la porte de Ninove, vaste étendue gazonnée de 2,4ha au bord de la Petite Ceinture, n'est sans doute pas l'espace vert le plus "cosy" de Bruxelles pour passer après-midi en familles ou soirées entre amis.

Un kiosque bien vert

"Bien plus qu’un kiosque", cet espace de 51 m2, agrémenté de 350 m2 de terrasse, se veut donc "à la fois un bar proposant des produits en grande partie locaux et un lieu de rendez-vous social et culturel". Objectif à travers la petite restauration et les animations prévues: "l’appropriation positive du parc et insuffler une nouvelle dynamique dans les quartiers avoisinants". Dès ce printemps et cet été en effet, l’asbl l’Ecluse animera le lieu. "Son expérience liée à la gestion de guinguettes et de bars bruxellois est un véritable atout pour animer ce lieu", parie Bruxelles Environnement. L’Ecluse vise zéro déchet et zéro gaspillage. Les produits sont issus, quand c’est possible, des circuits courts et du commerce équitable. Un logiciel spécifique de gestion des stocks est utilisé, les déchets recyclés et les invendus valorisés. Dans le cadre d’un projet socio-professionnel, le kiosque formera toute personne souhaitant se lancer dans l’Horeca.

Prochains événements prévus dans ce kiosque : des brunchs et de la musique ces samedi, dimanche et lundi. ​ Et le week-end suivant, le dimanche 7 mai, place au Bike breakfast & Group ride By Kardama. Après un petit déjeuner copieux à l’Ecluse, direction le Pajottenland pour une balade à vélo dans les paysages ruraux de l'ouest de la Région bruxelloise.

D'autre guinguettes dans les parcs cet été

"Ramener des espaces de nature, de fraicheur et de détente dans les quartiers centraux et denses est difficile vu la pression urbaine, mais c’est une priorité", commente Alain Maron, ministre de l’Environnement et de la Démocratie participative (Ecolo). Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean (PS), ajoute : "Les guinguettes ont pour vocation de rassembler, faire danser, partager des idées et des moments de convivialité bien nécessaires à la vie d’une cité, tout en distillant un air de vacances ensoleillées pour les petits, comme pour les grands".

Ce n'est évidemment pas la première guinguette à se lover dans un parc géré par Bruxelles Environnement. Ce printemps puis cet été, d'autres lieux vont revenir égayer les pelouses. Ainsi, vous retrouverez vos habitudes sous les auvents des espaces Vincent (22 avril) au parc Bon Pasteur, Fabiola (parc Roi Baudouin), André (parc de Laeken), Henri (parc Georges Henri) qui tout trois ouvrent ce 1er mai, Maurice (6 mai au Cinquantenaire), au nouveau bar Vélo-guinguette à l'abbaye de la Cambre (17 juin) et Émile (à confirmer le 1er juillet au parc Duden).

A L'Écluse, Bruxelles Environnement a pris en charge les travaux du kiosque et l’étude de stabilité. La mission des architectes a été financée par Bruxelles Mobilité. L’aménagement de ce parc "évolutif" fait l’objet d’un protocole entre Beliris, la Région, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, la Ville de Bruxelles et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.

+ Infos et horaires sur la page Facebook de L'Écluse.