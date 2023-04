Molenbeek: après les critiques "outrées", le Mima s'excuse et annule le match de boxe prévu entre jeunes et policiers

Mardi, le collectif "Justice4Mawda" publiait sur les réseaux sociaux une carte blanche signée par des collectifs contre les violences policières, des artistes ou encore des avocats. “De quels préjugés parle-t-on ?", questionnent les signataires. "Faut-il bien reconnaître que le Mima lui-même maintient le flou volontairement – et de manière totalement indécente – quant à la réalité des violences policières ?" En clair, la carte blanche estime qu’il "est indécent de prétendre qu’on a affaire à deux adversaires archétypaux". "Totalement outrés", les signataires voient l’évènement comme une occasion donnée à la police de "redorer son blason", sans "dimension réparatrice, antiraciste et démocratique".

Le Mima annonce finalement ce mercredi l’annulation de l’événement. Dans un communiqué, le musée justifie ce revirement par la tension qui a émergé sur les réseaux sociaux et pour "prévenir des menaces qui sont adressées au musée en général et aux membres de la direction artistique en particulier. Raphaël Cruyt, commissaire de l’exposition et organisateur de l’événement, s’excuse auprès des personnes que sa communication a pu blesser par faute d’une explication plus fournie laissant la porte ouverte à une méprise des motivations. […] La rencontre imaginée entre boxeurs devaient être sportive et l’occasion ensuite d’un échange informel, sans autre but que de créer un rapport humain. Autrement dit, le souhait était de réunir dans une même pièce des personnes au-delà de leurs différences".

Le musée poursuit tout de même l’exposition "Local Heroes".