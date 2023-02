Quelques mois après ses sorties polémiques sur Molenbeek, Conner Rousseau en supporter du RWDM au carnaval d’Alost

À l’instar de nombreux politiciens de Flandre Orientale, le président des socialistes flamands, Conner Rousseau (Vooruit), s’est rendu au carnaval, déguisé en… supporter du RWDM, l’emblématique club de foot de Molenbeek.

Une référence à peine dissimulée à ses récentes sorties incendiaires sur Molenbeek. En avril dernier, le socialiste avait déclaré dans une interview à Humo : “quand je me promène à Molenbeek, je ne me sens pas en Belgique”. Des propos qui ont suscité un tollé dans la capitale… et que Rousseau a d’ailleurs réitérés quelques mois plus tard.