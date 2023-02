Incendie sur le parvis de l’hôtel communal : Molenbeek se porte partie civile, Catherine Moureux soupçonne “une technique violente anti sans-abri”

Installée juste à côté, la police est très rapidement intervenue, a installé un périmètre de sécurité puis a commencé à éteindre l’incendie le temps que les pompiers arrivent. Ils ont terminé le travail avec une lance à haute pression. Selon la police, un individu a mis le feu au matelas et à des sacs appartenant à un sans-abri.

“L’incendie me fait penser à trois incendies similaires sur le territoire cette année”

C’est la quatrième fois que l’équipement d’un sans-abri prend feu en pleine nuit sur le territoire molenbeekois en une année. Ce qui inquiète la bourgmestre. “L’incendie de cette nuit me fait penser à trois incendies similaires sur le territoire cette année”, rappelle Catherine Moureaux (PS).

Qui soupçonne “une technique violente anti sans-abri. Hier, il s’agissait des affaires d’une personne qui était connue de nos services. Elle était accompagnée depuis six semaines vers une sortie de rue. Hier, elle n’était pas là. Les deux dernières fois, la victime n’était pas sur place non plus”, poursuit l’édile. Qui ne compte pas en rester là.

“Il faut d’abord connecter les faits mais je constate que c’est toujours le même modus operandi (feu de matelas et de biens appartenant à des sans-abri, la nuit, NDLR). Mon but n’est pas de créer une psychose, mais de créer une alerte sérieuse.”

À ce titre, la bourgmestre a pris quatre mesures. Primo, le service de prévention va augmenter sa vigilance et passer près des personnes sans-abri afin de les informer de la situation, de sensibiliser et d’aider à reconnaître des comportements suspects. Deuzio, il a été demandé à la police de vérifier et de réorienter les caméras de surveillance afin d’avoir une meilleure couverture. Tertio, suite à la réalisation d’un PV sur place, la commune se porte partie civile afin de pouvoir amener ses éléments au dossier.

Quatro, Catherine Moureaux a écrit à Alain Maron (en charge de l’action sociale et de la santé) afin de l’alerter de la situation. La socialiste appelle à une meilleure répartition de ces questions de précarité et d’accueil sur les différents territoires communaux.

“La question des sans-abri est de plus en plus importante pour notre commune. On a créé un service particulier à cet effet au début de la législature et on travaille avec trois associations différentes. Nous sommes une commune accueillante et solidaire, qui accepte plusieurs occupations en tous genres sur le territoire. La rue abîme tellement que, déjà après quelques jours, il faut plusieurs semaines pour en sortir mentalement. On pallie les manquements d’autres niveaux de pouvoir.”