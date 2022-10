Fedasil doit faire évacuer les 400 demandeurs d’asile du Home Sebrechts à Molenbeek

En juin dernier, la bourgmestre Catherine Moureaux a donc décidé de porter l’affaire devant le tribunal de première instance, où elle a obtenu gain de cause un mois plus tard. Fedasil avait fait appel, mais jeudi, le juge a confirmé le jugement. Désormais, Fedasil doit évacuer les lieux au plus vite.

"Dès le départ nous étions contre un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, car le bâtiment n’était pas aux normes urbanistiques. De plus, il se situe dans un quartier résidentiel. Nous invitons la secrétaire d’État à l’Asile et à la migration (Nicole de Moor, NDLR) à respecter ce jugement", a réagi Rachid Barghouti, le porte-parole de Catherine Moureaux.

Il reste à savoir si Fedasil se pliera au jugement et évacuera les résidents, alors que les places manquent.

"Nous sommes déjà une des communes les plus inclusives avec 400 à 500 places d’accueil pour les personnes vulnérables et les migrants qui se trouvent sur notre territoire. Ceci, alors que nous sommes une des communes les moins riches", pointe de son côté M. Barghouti.