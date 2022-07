La «Cité des Sciences» de Bruxelles à la Gare de l’Ouest… en 2029: «Un lieu pour faire susciter de l’intérêt et des vocations»

L’institution d’environ 5.000 m2 prendra place à la Gare de l’Ouest, dans le cœur de Molenbeek-Saint-Jean. Le gouvernement bruxellois vient d’approuver jeudi dernier l’emplacement, en lien avec le Plan d’Aménagement Directeur. La Cité se situera au coin de la rue Vandenpeereboom et de la chaussée de Ninove, sur un lieu actuellement occupé temporairement par MolenWest et qui appartient à la Région.

"On voulait le lieu le mieux connecté en transports en commun, pour que les gens puissent s’y rendre facilement. C’est également un lieu au cœur d’un quartier paupérisé. Le but du projet est de toucher les publics les plus éloignés des sciences, et notamment les femmes. Car il y a un déficit de jeunes femmes dans les carrières scientifiques. On veut leur montrer qu’elles peuvent réussir des carrières scientifiques."

CityDev est à la manœuvre du chantier, et ce sera Innoviris qui gérera le lieu. Le début des travaux est espéré pour 2026 pour une inauguration programmée en 2029. Le budget estimé s’élève à… 25 millions. Une somme que la Région espère amortir par des subsides européens.

"On ne sera jamais comme Paris"

En Belgique, ce type d’établissement de diffusion et vulgarisation des sciences est déjà présent, à bien plus petite échelle, à Malines (Technopolis) et à Frameries (Sparkoh). Mais à Bruxelles, aucun lieu spécifique. "On ne sera jamais comme Paris", annonce déjà la mandataire écologiste. Le site bruxellois sera dédié aux jeunes et aux familles, et a aussi pour vocation de drainer les publics scolaires. "On va se focaliser sur des sujets et des défis sociétaux qui parlent aux visiteurs. Ce ne sera pas un lieu statique. Les expositions vont évoluer, et ce seront des lieux d’expérimentation pour faire toucher les sciences."

Un "Science roadshow"

En attendant 2029, la Région veut développer une "cité des sciences itinérante" entre mars 2023 et novembre 2024 dans différents quartiers bruxellois. Une activité avec pour modèle le festival I Love Science, "déjà un grand succès".

L’objectif des instances régionales est de "toucher au moins 1.500 résidents locaux par quartier". Un budget de 800.000€ est prévu pour ces activités temporaires. Sous quelle forme? Nul ne sait encore. Un appel à projets sera prochainement lancé. La secrétaire d’État rêve déjà d’un bus "à la C’est pas sorcier".