Les caisses automatiques des supermarchés sont désormais taxées à Molenbeek

Les caisses automatisées seront désormais taxées à Molenbeek. Il s’agit du dispositif de plus en plus fréquent qui exige du client de supermarché d’enregistrer lui-même ses marchandises via scan et d’opérer à leur payement. La commune annonce ce 12 juillet 2022 que le Conseil communal a approuvé la mise en place de cette taxe. Elle s’élèvera à 5.600€ en 2022 par caisse automatique.