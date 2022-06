Procès des attentats de Paris: l’accusation n’épargnera pas Abdeslam et compagnie

La numéro deux du parquet national antiterroriste précise aussi ce qu’implique la complicité dans les faits commis ce 13 novembre 2015: "l’acte de complicité se constitue en amont. Le complice est responsable des actes alors même qu’ils dépassent ses prévisions." Ceci exclut les trois des hommes qui ont récupéré Abdeslam après les attentats et qui n’avaient pas connaissance de la préparation des faits et "qu’il n’était pas prévu que Salah Abdeslam revienne de Paris." En évoquant le Molenbeekois, la procureure renvoie les balles lancées par la défense au cours de ce procès. Abdeslam ne s’est pas fait sauter, Abdeslam n’a pas tiré, Abdeslam n’a pas tué (comme il l’a rappelé à plusieurs reprises) mais cela en fait un coauteur indiscutable de cette tuerie. "Il ne s’est pas contenté d’aider, il a participé". Il a participé à ce que la magistrate a qualifié en ouverture de son réquisitoire comme "l’éloge de la vie contre l’éloge de la mort." L’avocate générale a ouvert son réquisitoire par "que retiendra-t-on de cette audience." Neuf mois exactement après le début de ce procès, le 8 septembre 2021, et au 135e jour de cette audience, Camille Hennetier s’interroge sur "la" vérité judiciaire mais plutôt "une" vérité judiciaire qui ne peut tout expliquer: "elle ne permet pas d’expliquer le mal, la terreur, la barbarie mais juste de s’en approcher un peu."

Ce réquisitoire s’étalera pendant trois jours a été segmenté en quatre thématiques afin "d’exposer le rôle de chacun dans la mécanique infernale." Son collègue, Nicolas Braconnay a alors pris le relais pour aborder la naissance du projet en zone irako-syrienne. Ensuite: l’organisation des attaques avec le rôle clé d’Oussama Atar, absent de ce procès puisque considéré comme décédé en zone de guerre.

Les deux autres thématiques qui seront développées ensuite se concentreront sur les attentats le 13 novembre et ensuite la reconstitution de la cellule à Bruxelles qui avait "l’ambition de frapper à nouveau la France." Le réquisitoire sur les peines est attendu pour vendredi dans l’après-midi.