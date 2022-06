Le meurtrier présumé de Dion, abattu dans sa voiture rue Dubois-Thorn à Molenbeek, arrêté par hasard lors du contrôle d’un taxi

"L’individu a été privé de sa liberté, auditionné par les services de police, et mis à disposition du juge d’instruction. Il a été interrogé par le juge en date du 2 juin 2022, puis inculpé du chef de meurtre et placé sous mandat d’arrêt", a détaillé le parquet. "L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et, dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires".

Le 18 avril dernier, vers 20h40, Dion, un homme de 20 ans, a été abattu par balle dans l’habitacle d’une voiture, rue Dubois-Thorn à Molenbeek-Saint-Jean . À la suite de ces faits, le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre, et la section "homicides" de la police fédérale a été chargée du dossier. Le juge d’instruction et le magistrat de garde du parquet sont descendus sur les lieux, ainsi qu’un médecin légiste, un expert balistique et le labo de la police fédérale.

L’enquête a permis d’identifier l’auteur présumé des faits, qui a ensuite été signalé à rechercher . Il a été interpellé mercredi, inculpé et placé sous mandat d’arrêt.