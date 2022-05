À Molenbeek, les jeunes aident à créer cette fresque contre la discrimination à l’embauche

L’œuvre a été réalisée par l’artiste Orlando Kintero en collaboration avec des jeunes de la maison de quartier L’Avenir-Maritime. Elle montre, dans des tons chaleureux du rose au jaune orangé, des personnes formant un cercle en se donnant la main. Sur le haut de la façade, c’est le bleu du ciel qui l’emporte avec un garçon et une fille ayant la tête dans les nuages. Ils symbolisent la naissance des idées et la réalisation des rêves.

Amet Gjanaj, Catherine Moureaux et Orlando Kintro avec Van Orkez Thang. ©Photo News

La fresque vise à être génératrice d’une dynamique d’inclusion. Elle s’inscrit dans le cadre du projet "La chance pour tous" qui entend sensibiliser les jeunes chercheurs d’emploi de la commune et les chômeurs de longue durée à la discrimination à l’embauche et encourager ceux qui en ont été victimes à le signaler. Les acteurs liés à cette initiative travaillent également à renforcer les synergies entre les différentes institutions en charge de la réinsertion socioprofessionnelle à l’échelon local et régional afin de développer des mécanismes d’entraides.