Molenbeek: une policière tient des propos racistes, elle est sélectionnée pour faire la promo du métier (vidéo)

L’histoire commence à Molenbeek, au croisement de la rue de la Campine et de la rue Delaunoy, le 17 avril dernier. La zone de police Ouest intervient pour "une entrave méchante à la circulation, quelque chose d’assez banal", précise le porte-parole de la zone. Lors de l’intervention, les esprits s’échauffent, un smartphone filme la scène, on entend la fonctionnaire de police crier: "on n’a pas élevé les cochons ensemble… Tu ne me tutoies pas. Ce n’est pas parce que je suis une femme et que dans ton pays les femmes n’ont rien à dire…" L’émissaire ne termine pas sa phrase. La zone de police tient cependant à préciser que la fin de l’intervention s’est déroulée calmement, grâce à un dialogue constructif.