ason Denayer, en passage dans un stage : « Prendre du plaisir, c'est le plus important »

Donner de son temps pour les jeunes joueurs en herbe, c’est quelque chose que le Diable Rouge apprécie faire lorsque son emploi du temps lui permet. "Quand on peut aider, faire plaisir à des enfants qui veulent faire la même chose que nous, c’est important de donner un peu de notre temps et de transmettre ce qu’on peut. Ça me tenait à cœur d’être présent."

Le genre de moment que chaque joueur professionnel a un jour vécu lorsqu’il était jeune. Des moments qui sont restés gravés dans leur tête, comme ils le resteront dans celle des jeunes présents ce lundi à Kraainem. "Quand on est petit, c’est toujours un moment marquant de pouvoir voir des joueurs professionnels et d’échanger avec eux. Ça me rappelle ces moments que j’ai aussi pu vivre quand j’étais à leur place."

S’il n’a pas échappé aux traditionnelles questions liées à son club préféré, l’adversaire le plus coriace qu’il a pu affronter ou ce qu’il pense des stars du PSG, Jason Denayer en a aussi profité pour glisser son conseil le plus précieux à ses jeunes footballeurs. "À leur âge, il faut surtout leur expliquer que le plus important est de prendre du plaisir. C’est ce qui fait en sorte qu’on continue à avoir la même passion, la même abnégation. Devenir joueur professionnel est plus souvent un rêve qu’un futur métier pour beaucoup de jeunes. Ce que je peux leur dire, c’est de continuer à prendre du plaisir, à kiffer ces moments passés sur les terrains de football."