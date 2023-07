Un enfant de 7 ans renversé le long du parc Élisabeth à Koekelberg: les témoins soulèvent la camionnette pour le dégager

D’après des témoins, les enfants rentraient du parc. Le conducteur d’une camionnette “qui roulait trop vite” a embouti la famille, touchant deux enfants. L’un d’entre eux s’est semble-t-il retrouvé coincé sous le véhicule. “Le cauchemar de tous les parents”, souligne un témoin. “Tout un groupe s’est alors uni pour soulever la camionnette et dégager l’enfant”, relate un autre. “L’enfant semblait OK”. Il semblerait que le conducteur “ne détenait pas de permis de conduire”. Le groupe témoin des faits l’aurait empêché de fuir “en lui prenant ses clefs”.

La collision est confirmée par le porte-parole des pompiers de Bruxelles. “1 SMUR et 3 ambulances ont été envoyés sur place. 2 enfants blessés ont été transférés vers l’hôpital, ainsi qu’un adulte en état de choc, peut-être le papa”, détaille Walter Derieuw.

À la zone de police Bruxelles-Ouest, le porte-parole François Ganseman rapporte que “2 véhicules et 3 piétons sont impliqués, dont un enfant de 7 ans. Leurs jours ne sont pas en danger”. Le commissaire n’est pas en mesure de confirmer à ce stade si le conducteur en cause était effectivement en défaut de permis de conduire ni si son véhicule a effectivement été soulevé par les témoins. “Mais toutes les vérifications d’usage ont été faites et si des manquements sont observés, des actions ultérieures seront prises”.

Ce n’est pas la première fois que les environs du parc Elisabeth voient se dérouler une collision dramatique. En 2019, un chauffard avait mortellement renversé une piétonne sur un passage piéton de l’avenue de Jette. Le conducteur avait doublé par la piste cyclable un autre automobiliste arrêté pour céder le passage. Suite au tollé, le carrefour accidentogène avec l’avenue des Gloires Nationales avait été sécurisé dans la foulée. En 2022, c’est une cycliste qui avait frôlé la mort sous les roues d’un car, dans le rond-point de la place Simonis.