Tiiw Tiiw, le chanteur bruxellois au milliard de vues sur Youtube, en superstar pour la Fête de la Musique à Koekelberg

De son vrai nom Iliass, TiiwTiiw, est un chanteur de raï, ex-humoriste et producteur belge d‘origine marocaine. Né à Molenbeek, il passe son enfance à Leeuw-Saint-Pierre. Dès l’âge de 12 ans, il lance son groupe de dakka marrakchia connu à Bruxelles sous le nom de Dakka TiiwTiiw.

Quelques années plus tard, il se consacre à sa carrière de chanteur et fait alors déjà partie des plus influents au Maghreb avec des millions de vues sur les réseaux sociaux. Au milieu des années 2010, il lance son projet Dream Tiiw avec une bande de potes (Sky, Blanka, Newschool…). Il collabore alors avec les plus grands noms de la scène musicale française et marocaine (Naza, L’Algerino, Rachid Kasmi, Dj Hamida, Cheb Nadir, Blanka, Sky, etc.).

Le chanteur d’origine nord-africaine se produira à 16h à Koekelberg ce 24 juin. Voici le programme de la scène dressée place Vanhuffel : Rométoile ASBL à 13h30 (chansons traditionnelles roumaines) ; The Zebras à 14h30 (Pop/Jazz/Soul) ; Tiiw Tiiw à 16h ; Balkavik à 17h30 (Jazz/Funk/Swing/Punk) ; Z&T à 19h30 (Slameuses féministes) et Daddy Cookiz dès 20h30 (Hip-hop/Dub).