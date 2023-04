Des barrières condamnent un accès du parc Elisabeth, des piétons sur le site du tram : “Inacceptable, un péril pour la vie des gens”, dénonce Laaouej

Alerté par des riverains, le bourgmestre Ahmed Laaouej décide, ce lundi, de prendre un arrêté pour “rétablir la sécurité”. “C’est inacceptable”, tonne le député-bourgmestre. “Ces grilles ont été installées sans aucune information. Cette situation crée un véritable danger pour les piétons. Nous voyons des passants longer les voies du tram, des personnes avec des poussettes ne savent plus passer… C’est un péril pour la vie des gens.”

Bruxelles Mobilité nous confirme avoir installé les barrières dans le cadre de la rénovation des cheminements piétons. "Elles ont en effet été mal placées. On a envoyé des équipes, et c'est en cours de résolution", assure ce lundi matin la porte-parole. Selon le bourgmestre, un passage alternatif serait à l’étude via l’avenue de l’Indépendance. Une solution jugée “insuffisante” par Ahmed Laaouej, qui conserve son arrêté de police. Des rubalises de police viennent d’ailleurs d’être placées pour interdire le passage entre les rails et les barrières.