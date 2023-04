Les Sœurs Brontë, la Congolaise Gemba “exposée” à Tervueren ou Gisèle Halimi reçoivent une rue à leur nom à Koekelberg

Ces changements s’avèrent spectaculaires. Ainsi, alors que le film “Emily” est à l’affiche dans les cinémas du monde entier, la rue des Braves va devenir rue Sœurs Brontë, du nom des trois fameuses autrices britanniques. Celles-ci ont en effet vécu à Bruxelles au début des années 1840. “Elles ont visité Koekelberg plusieurs fois”, assure le communiqué du conseiller communal Robert Delathouwer (Vooruit), à l’initiative.

Ensuite, Renée Douffet donne son nom au segment de l’actuelle rue Herkoliers qui donne sur Simonis. Il s’agit d’une résistante koekelbergeoise, reconnue “Juste” par l’Institut Yad Vashem. Elle a sauvé une amie juive en lui fournissant notamment des faux papiers.

La célèbre avocate féministe Gisèle Halimi donne pour sa part son nom à une partie de la rue de l’Armistice. La Franco-Algérienne défend les indépendantistes algériens et a longtemps milité en faveur du droit à l’avortement. Pour la Belgique et Bruxelles, son nom reste associé à l’affaire dite du “procès d’Aix-en-Provence” : en 1974, Halimi y défend les jeunes Bruxelloises Anne Tonglet et Araceli Castellano, victimes d’un viol collectif à Marseille. Première victoire, les trois auteurs sont condamnés à la prison. Ensuite, l’affaire aboutira à la modification du droit français : en 1980, le viol y devient un crime puni de 15 ans de réclusion.

Dernier changement, peut-être le plus symbolique de tous, également dans la rue de l’Armistice : la partie de cette voirie où est implantée l’usine Godiva va devenir rue Gemba. Cette femme est peu connue : il s’agit d’une des personnes congolaises qui ont été “exposées” au zoo humain de Tervueren lors de l’expo universelle de 1897. 267 Congolais devaient peupler ces “villages” reconstitués dont 4 périront durant le voyage et 7 durant l’exposition. Madame Gemba en fait partie. Comme Ekia, Kitukwa, Mpela, Zao, Samba et Mbange, qui ont été commémorés en novembre 2022. À nos confrères de La Libre, le Bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) et le conseiller communal Delathouwer se félicitent de la portée de cette modification : en modifiant les dénominations de quelques numéros de rue, l’image de Gemba sera exportée dans le monde entier puisqu’elle sera désormais associée aux chocolats Godiva.