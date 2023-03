Patrick Bruel, en visite dans une école de Koekelberg : “Les auteurs de harcèlement n’ont pas conscience du désespoir qu’ils causent”

Très investi dans la lutte contre le harcèlement scolaire et dans la promotion de la lecture à l’école, le chanteur a tenu à rencontrer les élèves et les enseignants de l’établissement et à leur faire l’honneur d’un concert. C’est sous un tonnerre d’applaudissements que le chanteur a fait son entrée dans l’école, avant qu’un chœur d’élèves n’entonne l’une de ses chansons.