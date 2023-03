Installer de nouvelles antennes de téléphonie sur la Basilique de Koekelberg : c’est non pour la Commission des Monuments et Sites

Des antennes, il en existe pourtant déjà sur l’église située sur les communes de Koekelberg et Ganshoren. La demande d’Orange vise un remplacement des technologies existantes. La raison évoquée dans le refus de la Commission n’est pas d’ordre esthétique, sanitaire ou religieuse, mais concerne les conséquences d’un feu vert accordé à un seul acteur. “La CRMS ne s’oppose pas, a priori, au placement d’un nombre restreint d’antennes d’opérateurs de téléphonie sur la Basilique de Koekelberg pour autant qu’il s’agisse d’éléments bien intégrés à l’édifice ne perturbant pas sa cohérence et sa lisibilité ni n’entraînant des dégâts matériels”, indique l’organisme.

”La présente demande risque en effet de créer un précédent et d’entraîner de demandes du même ordre et, dès lors, de conduire à une multiplication de ce type de dispositifs sur le bâtiment qui ne serait alors plus acceptable car elle porterait atteinte à l’intégrité de l’édifice et à la lisibilité et la cohérence de son enveloppe.”

Une concertation avec les autres opérateurs est dès lors jugée “absolument indispensable” : “La CRMS invite le propriétaire du bien à prendre l’initiative d’organiser cette concertation de manière à pouvoir introduire une demande de permis concertée et cohérente pour le placement d’installations regroupées de l’ensemble des opérateurs.”

Selon la RTBF, l’administration régionale, Urban, se voit, par la nature classée du site, dans l’obligation de suivre l’avis de la Commission.