De 2018 à janvier 2022, Ossamah Maghfour siégeait comme échevin dans le collège d’Ahmed Laaouej (PS), aux côtés des Verts et de la députée Véronique Lefrancq. Il avait finalement cédé sa place à mi-mandat à l’échevine Ecolo Muriel de Viron, comme le prévoyait l’accord électoral.

Une “approche politicienne dogmatique de certains membres de la majorité”

En 2018, la liste “Alternative humaniste”, à forte tendance CDH, avait obtenu deux sièges : un pour la députée Véronique Lefrancq et un pour Ossamah Maghfour. Cette arrivée de Maghfour chez Les Engagés entérine la rupture politique entre la liste “Alternative humaniste” et le parti de Maxime Prévot. Véronique Lefrancq reste échevine au sein de la majorité. Ossamah Maghfour rejoint quant à lui l’opposition sous l’étiquette Les Engagés.

”Je siégerai dans l’opposition non pas parce que je rejoins les Engagé, mais par conviction vis-à-vis de mes valeurs : depuis que j’ai quitté le collège, force est de constater que certains équilibres se sont rompus. La valeur démocratique et l’inclusion citoyenne passent au second plan. L’approche politicienne dogmatique de certains membres de la majorité nuit fortement à la bonne gestion de notre commune”, commente l’ancien échevin dans un communiqué.

Ossamah Maghfour de facto tête de liste en 2024 dans la commune de la Basilique ? “Comme conseiller communal, il est le chef de file légitime”, commente le président régional Christophe De Beukelaer (Les Engagés), en précisant toutefois qu'” il n’y a pas encore eu de vote sur la tête de liste”.