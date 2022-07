Bruxelles: des points de ventes de drogues fermés

"Sur les 10 commerces contrôlés, huit étaient en infraction en matière de stupéfiants. Sur décision des bourgmestres de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean, cinq établissements ont été fermés administrativement pour six mois, un pour un mois et un autre pour trois mois. Par ailleurs, la terrasse d’un établissement a été fermée pour six mois", a expliqué la zone de police Bruxelles-Ouest.

"Au total, huit procès-verbaux pour facilitation de consommation de stupéfiants ont été établis, 62 pour détention de stupéfiants, trois pour vente de stupéfiants, cinq pour séjour illégal et quatre pour travail non déclaré", a ajouté la police.

La dernière fermeture d’établissement date du 6 juillet. Un commerce, situé à Molenbeek-Saint-Jean, a été contrôlé. Sur place, la plupart des clients consommaient du cannabis à la vue de tous, selon la police. Six ont été détectés positif aux stupéfiants et un vendeur a été interpellé. Il était en possession de pacsons de cocaïne et d’une somme de 8.000 euros. Un procès-verbal pour facilitation de consommation de stupéfiants a été rédigé à l’encontre du gérant.

Le 8 juin, une opération avait aussi été menée à Molenbeek-Saint-Jean et à Koekelberg. Outre la fermeture judiciaire ordonnée par le parquet de Bruxelles pour deux établissements, les policiers ont dressé 17 procès-verbaux pour détention de stupéfiants et un procès-verbal pour vente de stupéfiants ainsi que pour la détention illégale d’une arme blanche. De plus, deux personnes ont tenté de prendre la fuite. Le premier était recherché dans le cadre de trois condamnations. Le second a été interpellé en possession d’une quantité de 60 grammes de marijuana.