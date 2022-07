«Témoin du mode de vie bourgeois de l’entre-deux-guerres», la maison Art Deco d’Oscar Bossaert est classée à Koekelberg

Cette villa d’angle, située à deux pas du parc Élisabeth, est édifiée en 1930 par l’architecte Albert Callewaert pour le compte d’Oscar Bossaert.L’homme est un industriel et ancien bourgmestre de Koekelberg. Selon les autorités, la bâtisse est "le témoin remarquable et particulièrement représentatif du style Art Déco à Bruxelles, avec un usage abondant de la pierre blanche et des lucarnes massives".

Propriété privée

La maison est une propriété privée. On apprend ainsi que "les propriétaires se réjouissent du classement" mais aussi qu’ils "souhaitent préserver intimité et discrétion". C’est pourquoi nous ne verrons aucun cliché de l’intérieur.

Originalité du lieu: il conserve un remarquable ensemble décoratif intérieur réalisé par Charles Stepman (1891-1964). Sculpteur-décorateur koekelbergeois issu de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

Faits rares

À l’intérieur, matériaux nobles et de grande qualité, "dans le plus pur esprit Art Déco": mélange de diverses essences de bois, marbres et ferronneries. Comme la maison Horta, la villa conserve son mobilier de cuisine d’origine, tout comme celui des salles de bains. "Faits assez rares qui participent à la valeur exceptionnelle de cette villa, témoin du mode de vie bourgeois durant l’entre-deux-guerres".

Le jardin se compose pour sa part d’une pelouse cernée d’arbres le long des avenues de la Liberté et du Panthéon, parcourue par des sentiers au tracé géométrique. Il a conservé une partie de son aménagement d’origine avec ses sentiers traversant la pelouse.