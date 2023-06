400m2 et 11 étages ! Ces girafes dans le ciel de Jette dans le top 10 des plus grandes fresques de Belgique

C’est la façade sud du bâtiment Florair 1 qui voit le Parisien développer son concept de “Graffaunes” à Bruxelles. Le concept tient dans le nom : Damien Collignon aime peupler la jungle urbaine de figures animales. Ce sont d’ailleurs les riverains de l’immeuble qui lui font l’honneur de choisir sa bombe pour embellir leur quartier : DACO a été élu parmi une cinquantaine de projets. “Je me suis dit qu’une fresque animalière serait ce qui parle au plus grand nombre. Aux familles des logements voisins aussi, puisque j’ai peint un couple de girafes et leur girafon. Pour mettre en avant l’idée d’unité. Je l’ai baptisée 'S’élever', comme un clin d’œil à leur taille mais aussi au fait de s’élever culturellement et socialement”.

Cette fresque a été peinte dans le cadre de “Yes We Can”, programme street-art du service Culture de la Commune de Jette parrainé par l’artiste Kool Koor. En signant la 10e fresque du parcours jettois, DACO succède à KUNLO, Amandine Lesay ou encore Nova Dead. Depuis 3 ans, l’initiative a aussi permis de décorer 120 poubelles.

+ Le vernissage de ces impressionnants animaux est prévu le 5 juillet à 15h30, 100-199 avenue Guillaume De Greef, 1090 Jette