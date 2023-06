Manif anti-Good Move à Anderlecht: "le plan crée des embouteillages avec l'idée que les gens prennent la voiture par paresse et pas par nécessité"

Les klaxons résonnent, les applaudissements claquent, les cris fusent. Et le chant reprend. Casquettes customisées sur la tête pour se protéger du cagnard qui assomme la place du Conseil d'Anderlecht, les militants ant-Good Move brandissent les pancartes et déclenchent les huées. Ce dimanche 11 juin 2023, plusieurs comités de quartier ont convergé vers Cureghem, "haut lieu symbolique", pour répéter tout le mal qu'ils pensent du plan de mobilité et d'urbanisme bruxellois.

Il fallait 250 manifestants minimum pour que le rassemblement puisse marcher jusqu'au quartier Nord. ©Bernard Demoulin

"Comme à Copenhague"

"Nous avons récolté 1.000 signatures en très peu de temps pour être entendus au Parlement", note Cécile, Forestoise qui se fait la voix du mouvement. "On y demandera la suspension du plan Good Move. En 20 ans la place de la voiture a diminué à Bruxelles. Le taux de déplacement en voiture est passé de 60 à 30%. Comme à Copenhague. Mieux qu'à Amsterdam. Preuve que les Bruxellois ne sont pas récalcitrants. On conteste l'idée des mailles qui renvoient tout vers certaines rues. Elles deviennent des poubelles à voitures. Le plan Good Move, il crée des embouteillages avec l'idée que les gens prennent la voiture par paresse et pas par nécessité. Et que quand il seront dans les embouteillages, ça leur prendra tellement de temps qu'ils arrêteront. Mais ça résout pas les problèmes: ça pourrit la vie et ça fait plus de CO2".

guillement Good Move aurait pu être une bonne idée mais dans la manière, ce n'est pas démocratique. C'est un foutage de gueule. Ce sont des gens dans des bureaux qui ne connaissent pas la réalité du terrain.

Les manifestants continuent d'affluer. Ludo et Catherine arrivent du quartier des Azalées à Schaerbeek. "Good Move aurait pu être une bonne idée mais dans la manière, ce n'est pas démocratique. C'est un foutage de gueule. Ce sont des gens dans des bureaux qui ne connaissent pas la réalité du terrain. On crée aussi une division entre les gens: on divise pour mieux régner. Les zones apaisées, ce sont des zones mortes alors que d'autres Bruxellois reçoivent tout le flux de voitures". Ludo déplore "le stress, la perte de temps et le danger pour les piétons alors que vélos et trottinettes circulent n'importe comment. Le piéton est en péril".

Les manifestants sont venus de Schaerbeek, Jette, Forest, Anderlecht, Ganshoren voire Vilvorde. ©Bernard Demoulin

"Il faut décarboner, mais..."

Hassan semble très remonté. Il déplore l'impact de Good Move sur les commerçants du Pentagone. "Il faut contester les politiques qui nous sont imposées. J'aime le système de votation suisse. J'ai interpellé Philippe Close sur le fait que les autorités n'utilisent pas les outils démocratiques à leur disposition". Le commerçant déplore "une perte de 30% depuis l'instauration de Good Move en août 2022. On en récupère un peu grâce aux touristes, clientèle excessivement difficile si on n'est pas dans l'horeca ou la gadgetterie", déplore le commerçant. Qui ajoute: "La phase de concertation Good Move a eu lieu pendant le confinement. Elle n'a récolté les avis que de 8.000 personnes". Hassan voit aussi deux poids deux mesures dans l'accueil des "pour" et des "anti". "Quand le Gracq arrive au Conseil communal, ils sont applaudis. Nous, on nous empêche d'entrer. Bien sûr qu'il faut décarboner. Mais on nie la liberté d'expression. La presse aussi doit faire preuve de plus de neutralité concernant Good Move".

guillement On nous impose des plans conçus par des urbanistes de Gand ou de Barcelone complètement hors sol. Anderlecht est devenue un terrain de jeu. Leur politique, c'est la gentrification à marche forcée pour augmenter les rentrées fiscales.

D'un SUV s'échappait des tubes contestataires. Les fumigènes ont été déclenchés. ©EdA - Julien Rensonnet

Les fumigènes crachent leur odeur souffrée sur la ligne du tram 81. Du coffre garni de baffle d'un SUV blanc s'échappent des tubes contestataires, interrompus pour tendre le micro aux représentants des comités. Martin intervient pour souligner "la lutte" des quartiers d'Anderlecht. Au cœur des inquiétudes, les plans prévus pour Bon Air, Moortebeek ou la rue Wayez juste rénovée. Dans le gueulophone, tout le monde en prend pour son grade. "On ne peut pas laisser construire notre ville par des politiciens déconnectés", harangue Martin, qui se félicite de l'abandon de Good Move à Cureghem. "Si les citoyens ne se battaient pas pied à pied, cette politique éco-libérale autoritaire continuerait. On nous impose des plans conçus par des urbanistes de Gand ou de Barcelone complètement hors sol. Pour Elke Van den Brandt et Groen, avec la bénédiction du PS, d’Écolo, de DéFI, notre commune est devenue un terrain de jeu. Leur politique, c'est la gentrification à marche forcée pour augmenter les rentrées fiscales. Et on ne tombera pas dans le petit jeu du MR qui essaye de récupérer le mécontentement. Avec eux, ça serait peut-être pire". Dans le public, certains élus libéraux d'Anderlecht ou de Schaerbeek ont peut-être eu les oreilles qui chauffent.

"Ces bobos n'aiment pas le vélo: ils détestent la voiture"

Attentif au discours, Fatmir garde un sourire en coin. Le Ganshorenois est descendu à vélo du quartier Basilique. "Je suis cycliste, scooteriste, automobiliste, je prends les transports en commun. Je suis né à Bruxelles, j'ai connu l'époque où il y avait encore plus de voitures. Pour moi, Good Move bloque les rues, engorge, ce qui crée des bouchons et demande d'autres plans". Il y voit un enjeu sociologique. "C'est une politique de bobos. Mais quand ces braves gens auront vieilli, deviendront handicapés, ils n'iront plus à vélo. Ils ont des horaires flexibles, ils télétravaillent, sont consultants ou dans la com'. Ils ne pensent pas aux Bruxellois qui sont contraints de prendre leur voiture pour sortir de Bruxelles et fabriquer ces choses que plus tard les bobos achèteront. Ça me dérange très fort". Pour Fatmir, "les associations cyclistes ou Heroes for Zero, ce n'est pas qu'ils aiment le vélo, ils détestent surtout la voiture. Il y aura toujours des accidents. Il faudrait plutôt militer pour une meilleure éducation au code de la route de tous les usagers".

Des casquettes customisées protégeaient les manifestants qui bravaient le soleil en ce jour de Fête des Pères. ©Bernard Demoulin

guillement On n'a pas un petit nez magique comme Ma Sorcière Bien Aimée pour rentrer chez soi sans passer dans les rues adjacentes.

C'est au tour de Julie de raconter son expérience du quartier Lecharlier, à Jette. "Un jour, on s'est réveillé au bruit des moteurs et des klaxons. Notre petite avenue tranquille s'est transformée en déversoir à voitures. Mais plus que le bruit et la pollution, c'est la détresse des commerçants que j'ai vue. Aux supporters de Good Move sur la place Amnesty, j'ai expliqué: on n'a pas un petit nez magique comme Ma Sorcière Bien Aimée pour rentrer chez soi sans passer dans les rues adjacentes. Ils défendent la tranquillité sur leur seuil, mais la pollution ne s'arrête pas à la rue".

Sur les plots de béton qui ceinturent la place du Conseil, les organisateurs comptent et recomptent les manifestants. Si le nombre n'atteint pas les 250, la manif restera statique plutôt que de marcher vers le quartier Nord via le Pentagone. C'est le deal convenu avec la police. Vers 15h15, il faut bien convenir que le quota n'y est pas. "La Fête des Pères, Roland Garros et cette météo estivale font que c'est difficile de mobiliser", glisse Cécile. La décision tombe: "On va rester ici. Avec cette chaleur, c'est plus prudent". Pas de move donc, contre Good Move.