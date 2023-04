Une “erreur historique”, “que des inconvénients” : les projets de la Flandre pour réaménager le Ring exaspèrent Bruxelles, et Jette en particulier

Le projet des autorités flamandes entend, grosso modo, améliorer la fluidité du trafic en réduisant le nombre d’entrées-sorties, et en séparant par endroits trafic local et trafic de passage. “L’infrastructure actuelle ne répond plus aux besoins d’aujourd’hui et de demain, constitue une barrière environnementale et est sérieusement obsolète. Les ponts et les carrefours doivent être remplacés ou rénovés de toute urgence”, déclarent en chœur dans un communiqué les ministres flamandes Zuhal Demir (NVA) et Lydia Peeters (Open-VLD). La Werkvennootschap, agence publique en charge du dossier, espère entamer “fin 2025, début 2026” le chantier, qui devrait se diviser en quatre tronçons.

Parmi les multiples interventions de ce faramineux réaménagement, il est notamment prévu – et cela ne date pas d’hier – de supprimer la sortie Wemmel (avenue Houba de Strooper), et, en contrepartie, réaménager et étendre l’échangeur de Jette, situé à moins d’un kilomètre de là. Dans cette zone Jette-Wemmel, une quatrième bande viendrait s’ajouter aux trois existantes. Dans la zone de Zaventem, entre l’E19 et l’E40, le trafic local serait séparé du trafic de passage, avec deux corridors distincts, dans un objectif de réduire les mouvements et augmenter la fluidité.

Une “erreur historique”

Ce projet rencontre, depuis des années, des réticences en Région bruxelloise, surtout auprès des Verts. Du côté d’Elke Van den Brandt (Groen), on dit regretter que “le nécessaire renouvellement des infrastructures pour le gouvernement Jambon s’accompagne de deux voies supplémentaires sur plus de 10 kilomètres entre Asse et Machelen”.

La ministre bruxelloise de la Mobilité évoque une “erreur historique” à plusieurs milliards d’euros et juge que le développement des transports publics et des infrastructures cyclables a été relégué au second plan. “Depuis Bruxelles, nous avons toujours adopté une attitude constructive et demandons de relancer la concertation politique que la Flandre a arrêtée unilatéralement à l’été 2022. ”

À Jette, “on ira jusqu’au bout”

Si les Verts montent au créneau à l’échelon régional, c’est, au niveau local, surtout à Jette que l’opposition est la plus vigoureuse et ostensible. “Nous n’avons que des inconvénients avec ce projet d’élargissement”, déplore la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés), qui craint un report de trafic à la suite de la suppression de la sortie Wemmel, et pointe l’impact du projet sur la qualité de l’air de la commune. “Ils veulent faire un énorme échangeur en face des Jardins de Jette et d’écoles. C’est un quartier déjà fortement pollué, avec déjà beaucoup de files avenue de l’Arbre Ballon.”

Des mesures de compensation sont pourtant sur la table : un pont naturel au niveau du Bois du Laerbeek, le passage en sous-sol de l’autoroute pour réduire l’effet de frontière… “Insuffisant”, pour Jette, qui demande le recouvrement du Ring et le maintien de l’accès à l’avenue Houba de Strooper.

En définitive, la position jettoise demeure, depuis des années, inchangée face au projet actuel, à savoir un refus catégorique. Dans son récent communiqué, les autorités régionales flamandes assurent pourtant avoir consulté les pouvoirs locaux… Mais selon Vandevivere, “il n’y a jamais eu de véritable discussion”. “On demande à être considérés comme des partenaires. Notre porte est encore ouverte. ” Et l’entité compte bien utiliser toutes les armes à sa disposition, grâce notamment à l’infime partie du Ring sur son territoire. “On ira jusqu’au bout : on utilisera tous les recours possibles”, assure la bourgmestre, appelant à davantage de support de la Région bruxelloise. “Elke Van den Brandt dit qu’elle s’oppose. Mais on demande des actes au gouvernement bruxellois. ”

Notons que le projet flamand ne prévoit pas uniquement des interventions sur les infrastructures routières. Des connexions cyclables sont développées en parallèle, ainsi que des “connexions écologiques” et de nouveaux espaces naturels grâce à une réduction de l’espace routier par endroits.