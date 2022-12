Good Move, où en est-on? Voici l’agenda 2023 dans les communes bruxelloises concernées (infographie)

Etats des lieux des projets "Good Move" ©IPM Graphics

À Bruxelles, le plan Good Move n’avance plus

À Cureghem et Stephenson (Cage-aux-Ours), où les plans ont été retirés, il y aura du neuf en ce début d’année. Des réunions vont avoir lieu à Cureghem à la rentrée, “avec un périmètre plus petit et des actions plus ciblées”, confirme l’échevine anderlechtoise Susanne Müller-Hübsch (Groen), sans donner de date de mise en œuvre. À Schaerbeek, également au début d’année, des tirages au sort auront lieu ainsi que des concertations avec des groupes spécifiques. L’échevine Adelheid Byttebier (Groen) espère un nouveau plan pour le printemps. “La situation reste dangereuse place Stephenson et place Pavillon.”

À Saint-Gilles, la maille, qui s’étend sur presque l’ensemble de la commune, fait toujours l’objet de compromis sur la table de majorité PS-Écolo. L’échevine de la Mobilité Catherine Morenville (Écolo) espère un accord pour début 2023 mais n’ose avancer de date précise. Élément important : une demande de permis devrait être introduite prochainement pour le rond-point de la Barrière et l’avenue du Parc, véritables pierres d’achoppement du plan. De quoi débloquer le dossier.

Si Saint-Gilles semble avancer, il n’en est pas de même à Dieleghem où le projet, pourtant compris dans les premières mailles, est au point mort. La bourgmestre jettoise Claire Vandevivere (Les Engagés) confirme se concentrer sur le quartier Lecharlier, où des blocs ont été placés cet été et finalement retirés. Un sondage de la population va avoir lieu ces prochaines semaines, jusqu’à mi-janvier.

Les mailles de la seconde série ne sont guère fort avancées. À Woluwe-Saint-Lambert, le collège Défi-Les Engagés a déjà claqué la porte de la maille Roodebeek, évoquant une “impossibilité de poursuivre sur de telles bases une collaboration avec la Région et son bureau d’études”. À la frontière jettoise, une maille est également prévue dans le quartier Pannenhuis-Léopold. Un projet également au point mort, nous indique le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen).

Pour le quartier du Chant d’Oiseau, à cheval sur Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre, prudence, voire frilosité, côté auderghemois. Des consultations sont annoncées pour 2023… mais la mise en place avant 2024 paraît “très hypothétique” aux yeux de l’échevin Matthieu Pillois (Défi). “Il faudra voir la concertation sur cette maille. Si la majorité des gens refusent, on ne la fera pas. En tout cas, il n’y aura pas de blocs de béton chez nous.”

À Forest, deux mailles sont en gestation, à des stades différents. Les consultations du plan Neerstalle ont débuté et l’échevine Groen espère qu’un scénario sera arrêté pour le début 2023. Pour le quartier Globe-Altitude Cent en revanche, qui ne fait pas partie des dix mailles subsidiées par la Région, des plans ont déjà été arrêtés mais pas encore de planning défini car tout dépendra des subsides.

Pour la maille Molenbeek centre historique, une consultation est prévue en 2023, pour une “mise en œuvre espérée avant 2024”, explique le cabinet mayoral. Par contre, aucun timing communiqué pour le croisement de la rue Vanderstichelen et de la rue Vandenboogaerde. Pour rappel, un filtre à circulation avait été placé en août, avant d’être retiré moins d’un mois plus tard à la suite de protestations.

Bref, énormément de consultation et de participation promises en 2023 mais peu de mise en œuvre déjà planifiée. Sans oublier que 2023… c’est juste avant 2024. “Mettre en place une maille juste avant les élections, c’est tout simplement impossible. De nombreux projets seront sans doute reportés”, juge une source expérimentée.