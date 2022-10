Après Anderlecht, c’est Jette qui fait marche arrière: la mini-maille Good Move du quartier Lecharlier va être abrogée

Ces mesures, pour rappel prises dans le but de réduire la congestion et le trafic de transit de ce quartier résidentiel, avaient suscité le mécontentement de certains habitants. Le collège dit "prendre acte des tensions générées par ces modifications" et retire donc le dispositif le temps de l’évaluation.

Les prochaines étapes sont également reportées, à savoir la mise en place d’un filtre pour empêcher de couper l’avenue de Jette et les mises à sens unique de l’avenue Firmin Lecharlier et de l’avenue Paul de Merten. Pas de changement en revanche concernant la mise en cul-de-sac de l’avenue Broustin, qui reste d’application.

"On donne un signal d’apaisement. Prenons le temps de consulter calmement l’ensemble des acteurs du quartier", nous indique la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés). L’évaluation globale du plan via une enquête sera effectuée en décembre, après donc le retrait du plan. "À la suite des résultats complets début 2023, il n’y aura pas de tabou: les aménagements pourront être rétablis ou alors modifiés, en tout ou en partie, si l’évaluation devait s’avérer négative", indique par communiqué la commune du nord-ouest bruxellois.

À Jette, la mise en place d’un filtre pour empêcher de couper l’avenue de Jette et les mises à sens unique de l’avenue Firmin Lecharlier et de l’avenue Paul de Merten sont reportées. ©IPM Graphics

Vives tensions dans la majorité jettoise

Cette décision du collège n’est cependant pas si collégiale que cela, et révèle de véritables tensions dans la majorité jettoise. L’enlèvement des filtres a été demandé par Les Engagés (Liste du Bourgmestre) et le MR, mettant en minorité les Verts, fortement opposés à tout retrait du plan.

Dans un communiqué, Écolo-Groen, deuxième parti de la coalition, "déplore le démantèlement du plan de mobilité Lecharlier avant son évaluation" et dit s’opposer à la décision. "Lorsque l’on mène un projet, il faut se donner le temps de l’évaluer sérieusement, pour savoir ce qui marche, et ce qui ne marche pas. Aujourd’hui, un mois après la mise en œuvre, nous recevons des signaux encourageants sur les effets positifs pour le quartier: moins d’excès de vitesse, moins de bruit et moins de pollution dans le quartier", commente par communiqué l’échevine de la Mobilité, Nathalie De Swaef (Groen).

L’échevine nous indique également: "cela n’a pas de sens d’enlever les filtres avant l’évaluation. C’est donner trop de pouvoir à ceux qui crient, et ne pas prendre le temps d’écouter la majorité silencieuse."

Une crise pouvant mettre fin au mariage avec les écologistes en terre jettoise ? "On a un désaccord fondamental sur ce point, mais dans beaucoup d’autres dossiers, on s’entend bien. On ne va pas quitter la majorité: on a encore beaucoup de travail à faire", nous fait savoir l’échevine Groen de la Mobilité. Du côté de la bourgmestre humaniste, on estime que la majorité n’est pas en péril.

Mais quid de la maille Good Move annoncée pour le quartier Dieleghem, d’ailleurs bien plus ambitieuse que celle du quartier Lecharlier, et pour laquelle aucun accord n’a encore été scellé au sein du collège ? "Chaque chose en son temps…", nous dit-on chez Les Engagés et les Verts.