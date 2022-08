Jette: le 145e marché annuel se tiendra ce 29 août, voici le programme détaillé

L’ouverture officielle de cette 145e édition aura lieu à 10h, avec un programme, comme toujours, riche en activités. La kermesse se tiendra, depuis la veille, sur la place Cardinal Mercier de 10h à minuit. Le marché en plein air ouvrira quant à lui à 9h, rue Léon Théodor, et durera jusqu’à 19h. Départ également à 9h pour le "marché des artisans", rue Timmermans.

Le volet "animalier" du marché se tiendra à partir de 9h et jusqu’à 13h. Au parc de la Jeunesse on retrouvera des animaux de la basse-cour, des moutons et des chèvres. Avenue du Comté de Jette, place aux chevaux et poneys. Les "bêtes à cornes" et les vaches seront quant à elles présentes avenue du Sacré-Cœur.

Sont également prévus un circuit de cuistax place Reine Astrid, des animations rue Lahaye, rue Werrie, parc Garcet et des distributions de ballons sur l’ensemble du site.

Autres activités en amont

D’autres activités auront également lieu en amont du marché. Le jeudi 25, un "concert fleuri" est organisé par la Philharmonie Royale de Jette, à l’église Saint-Pierre, à 20h. Le dimanche 28 août, le "jogging du marché annuel" se tiendra à 10h. D’autres tournois sportifs ont également lieu ce week-end. Sans oublier le "feu d’artifice musical" le dimanche au parc de la Jeunesse, à 21h15.

Les "floralies de Jette" seront visibles à l’église Saint-Pierre, à partir du vendredi, à l’église Saint-Pierre.