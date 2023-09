Christos Doulkeridis sur la fusillade à Matonge : “Je n’accepterai jamais que cela devienne le terrain de jeu des dealers”

”Ces faits de violence totalement inacceptables démontrent à nouveau que le trafic de stupéfiants prend une ampleur sans précédent. Comme dans d’autres quartiers de Bruxelles ou d’Anvers, le recours de plus en plus fréquent à des armes à feu dans le cadre de conflits liés directement au trafic de drogue est totalement ahurissant et ne peut en aucun cas se généraliser. Les zones de polices ne peuvent pas lutter seules contre cette problématique. C’est donc une urgence absolue que de renforcer de manière substantielle les moyens mis à disposition de la police fédérale et de la justice pour lutter contre ce trafic et la criminalité qui en découle, qui prend en otage nos quartiers.”

Pour le Chef de Corps de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, “la problématique des stupéfiants constitue un fléau important au sein de notre société. Nous mettons tout en œuvre, et ce 24h sur 24, pour assurer la sécurité de tous les citoyens ainsi que dans tous les quartiers”. Et le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) de compléter : “Le quartier Matonge est la croisée des chemins, il brasse énormément de publics différents. Je n’accepterai jamais que cela devienne le terrain de jeu des dealers et de leur violence, tous nos efforts seront déployés pour lutter contre cela”.