Une centaine de personnes installent un campement sauvage sur la place Flagey en soutien aux demandeurs d’asile

L’action intervient peu après la décision de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor (CD&V), de ne plus accueillir les hommes seuls dans le réseau d’hébergement Fedasil. Une décision cassée par le Conseil d’État cette semaine, mais que la Secrétaire d’État n’entend pas prendre en compte.

Plusieurs prises de parole se sont succédées, fustigeant Nicole De Moor mais également tout le gouvernement pour sa gestion de la crise migratoire. “On ne peut pas accepter de vivre dans un État qui ne respecte pas la loi, martelait entre autres le président de la FGTB, Thierry Bodson, déplorant que les partis courent après le populisme et l’extrême droite.”

Bruxelles - Place Flagey: Occupation du parvis de l'église Sainte-Croix de Bruxelles. 87 tentes de sans-papiers sont déployées. A Bruxelles le 15 septembre 2023 ©JC Guillaume

Négociations difficiles

Dans la soirée, les négociations entre les soutiens des demandeurs d’asile et la commune se sont corsées. L’équipe du bourgmestre Doulkeridis (Ecolo), descendue plus tard sur place, déplorait d’avoir été mis sur le fait accompli et dépeignait une situation “ingérable” avec un tel nombre de tentes. Les soutiens aux demandeurs d’asile préconisaient, eux, un “gel des tentes” pour le week-end, assurant que le camp ne grossirait pas d’ici lundi, date où ils pouvaient espérer trouver des solutions pour une partie des 2 000 personnes encore sur la liste d’attente d’un hébergement (normalement obligatoire) par l’État. Il aurait également fallu composer avec l’Église locale, qui n’était pas favorable à l’instauration d’un camp sur le pas de sa porte, selon le collectif.

Bruxelles - Place Flagey: Occupation du parvis de l'église Sainte-Croix de Bruxelles. 87 tentes de sans-papiers sont déployées. A Bruxelles le 15 septembre 2023 ©JC Guillaume

”Une fois de plus les communes, surtout celles qui assument déjà plus que d’autres, héritent des drames humains liés à celles qui ceux qui renoncent à prendre leur responsabilité au niveau fédéral”, déclare Christos Doulkeridis, bourgmestre d’Ixelles.

Après moult négociations, c’est finalement ce dernier scénario qui aura été choisi. “On continue de demander une solution de logement et on va faire pression sur Écolo et PS (la majorité locale, NDLR) dans ce sens”, concluent les soutiens.