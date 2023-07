Projet Molière à Ixelles : voici comment Besix Red veut transformer le Royal Rinking, chaussée de Waterloo

Tour à tour piste de patin à roulettes, garage automobile et supermarché Delhaize, les halles du Royal Rinking vont peut-être se voir transformer en logements. Le promoteur Besix vient d’introduire sa demande de permis pour le site qui relie la chaussée de Waterloo et la rue Léon Jouret à Ixelles. Le promoteur, propriétaire depuis 2016 et qui a déjà proposé d’autres projets, compte construire 52 logements repartis dans quatre bâtiments de quatre étages (un à chaque angle des halles en front de rue) et en intérieur d’îlot le long d’une rue intérieur. Besix Red entend démolir les bâtiments qui encadrent les halles. L’espace ainsi libéré permettrait d’implanter des duplex le long des halles et de créer deux jardins ramenant de la verdure dans un îlot aujourd’hui totalement construit. 830 m² de pleine terre seraient ainsi dégagés permettant une meilleure gestion des eaux de pluie.