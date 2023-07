Le Bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis souligne la solidarité à Rhodes : “Sans plan d’urgence, les citoyens sauvent l’honneur de la Grèce”

C’est ainsi que le Bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) rend hommage aux citoyens du pays dont il est originaire. Par là, il tacle aussi par la bande les autorités grecques : “tout le monde essaie d’avoir de l’information et recherche le lieu où la coordination a lieu. Elle n’a pas vraiment lieu. Il n’y a pas vraiment de plan d’urgence. On critiquera plus tard. Pour le moment, il faut agir”.

Lui-même en vacances sur l’île de Rhodes, l’élu vert témoigne sur Facebook de la situation sur place. Pour rappel, des feux de forêt dévastent actuellement la plus grande île de l’archipel grec du Dodécanèse. 30.000 touristes y ont été évacués ce dernier week-end, lors de “la plus grande opération” du type “jamais effectuée en Grèce”. Le pays, en proie à une nouvelle canicule, voit aussi des feux se déclarer ailleurs, dont sur l’île de Corfou tout aussi touristique, plus à l’ouest.

guillement Je me dis qu'il n'y aura pas assez de monde pour encadrer tout ce qui doit être fait, d'autant qu'aux sinistrés évacués de leur hôtel, viennent petit à petit s'ajouter les touristes qui débarquent.

”Je viens d’assister à une des plus belles mobilisations citoyennes”, témoigne Doulkeridis. “Il est 4h30 à Rhodes et je viens de quitter une des équipes de volontaires qui s’est spontanément constituée pour venir en aide aux touristes qui ont dû quitter en urgence leur hôtel”. Le maïeur ixellois a répondu à l’appel d’une amie pour rejoindre un gymnase où les volontaires se mobilisent. “Sur place, à ma grande surprise, je constate qu’il n’y a quasi que des volontaires. Sans aucun mode d’emploi, ils mettent en œuvre un accueil d’urgence. Matelas, draps, couvertures, approvisionnement en eau, biscuits, produits d’hygiène… Ils prennent le nom des personnes, s’inquiètent de leurs problèmes de santé, essaient de loger les familles les plus fragiles là où d’autres volontaires se présentent pour marquer à leur tour leur solidarité. Il y a énormément de jeunes parmi ces volontaires, mais il y a aussi des personnes de toutes les classes sociales, une majorité de femmes, qui prennent les choses en main”. Et de détailler : “les salles se remplissent. Il y en a presque dans toutes les villes de l’île, il faut secourir des milliers de personnes”.

Des familles entières

L’écologiste craint que son pays d’origine ne finisse rapidement dépassé par les événements. “Je me dis qu’il n’y aura pas assez de monde pour encadrer tout ce qui doit être fait, d’autant qu’aux sinistrés évacués de leur hôtel, viennent petit à petit s’ajouter les touristes qui débarquent et qui ne peuvent évidemment pas rejoindre leur hôtel. Des familles entières qui se demandent ce qui va se passer pour elles”. Et de souligner l’abnégation des citoyens grecs : “Pourtant, il ne manque nulle part de volontaires et beaucoup y passeront la nuit et d’autres les relaieront au début de la journée”.

guillement J'ai beaucoup à dire sur les problèmes que j'identifie dans la gestion de ce drame par les autorités publiques, même si je reconnais que la catastrophe est totalement inhabituelle.

Face à ce qu’il qualifie d’événement inédit, Christos Doulkeridis déplore qu'” une partie fondamentale de la nature de l’île a été anéantie”. Il ne ferme pas les yeux sur les lacunes des autorités : “J’ai beaucoup à dire sur les problèmes que j’identifie dans la gestion de ce drame par les autorités publiques, même si je reconnais que la catastrophe est totalement inhabituelle”. Mais le premier Ixellois veut surtout qu’on retienne le courage des Grecs. “Ce courage il est là depuis le début des feux, sur le terrain, près des flammes, pour tenter d’aider les équipes de secours et empêcher l’irréparable. Malheureusement ça n’aura pas été suffisant, mais quelle leçon”.