Sandrine Gillain, 31 ans, disparaît à Ixelles avec ses deux enfants de 8 et 2 ans : la police lance un avis de recherche

Ce mardi 27 juin 2023, la police fédérale a lancé un avis de recherche pour retrouver une dame de 31 ans. "Le samedi 24 juin 2023 vers 20h30, Sandrine Gillain, une femme âgée de 31 ans, a été vue pour la dernière fois rue du Collège à Ixelles. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Elle est accompagnée de ses deux enfants Inaya Mouhoua, âgée de 8 ans, et de Nassim Mouhoua, âgé de 2 ans. Sandrine est grande et de corpulence mince. Elle a de longs cheveux foncés. Aucune description vestimentaire au moment de sa disparition n’a pu être établie. Il est demandé à Sandrine de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer."